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Genç futbolcu Ozan Kabak ilk kez 11 oynadı

Galatasaray’ın genç futbolcu ilk kez 11’de başladığı Kasımpaşa maçında başarılı performans sergiledi.

Galatasaray'ın genç futbolcu ilk kez 11'de başladığı Kasımpaşa maçında başarılı performans sergiledi.


Galatasaray A takımının formasını ilk kez geçtiğimiz sezon iç sahadaki Evkur Yeni Malatyaspor karşısında giyen Ozan Kabak'ı Teknik Direktör Fatih Terim Kasımpaşa maçında ilk 11'de görev verdi. Kariyerinde ilk kez A takımda 11'de görev alan 18 yaşındaki futbolcu, müsabaka boyunca başarılı bir oyun sergiledi. Ozan, Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıda ise Digane'ye faul yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar genç futbolcuya tezahüratlarıyla ve alkışlarıyla destek oldu.

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