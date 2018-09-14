Genç futbolcu Ozan Kabak ilk kez 11 oynadı

Galatasaray'ın genç futbolcu ilk kez 11'de başladığı Kasımpaşa maçında başarılı performans sergiledi.

Galatasaray A takımının formasını ilk kez geçtiğimiz sezon iç sahadaki Evkur Yeni Malatyaspor karşısında giyen Ozan Kabak'ı Teknik Direktör Fatih Terim Kasımpaşa maçında ilk 11'de görev verdi. Kariyerinde ilk kez A takımda 11'de görev alan 18 yaşındaki futbolcu, müsabaka boyunca başarılı bir oyun sergiledi. Ozan, Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıda ise Digane'ye faul yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar genç futbolcuya tezahüratlarıyla ve alkışlarıyla destek oldu.