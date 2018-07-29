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29 Temmuz 2018 10:41

Genç güreşçiler Roma’da madalya arayacak.

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası yarın İtalya’da start alacak.

Genç güreşçiler Roma’da madalya arayacak.

29 Temmuz 2018 10:41

İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilecek şampiyonada, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10’ar sıklette yapılacak.


Türkiye, 5 Temmuz Pazar günü sona erecek şampiyonaya tüm sıklette katılacak. Avrupa Gençler Şampiyonası’nda 10’u kadın, 30 milli güreşçi madalya için mindere çıkacak.


Şampiyona için ilk kafile olan grekoromen milli takımımız Cuma günü İtalya’ya gitti. Bugünse Kadın milli takımımız Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aysun’la birlikte Roma’ya geçti. Serbest güreş takımımız ise 1 Ağustos tarihinde İtalya’ya gidecek.


Musa Aydın; “Gençler Avrupa Şampiyonası’nda çıkışımız sürecek"


Bu seneki tüm yaş kategorilerinde uluslararası şampiyonalarda başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın yaptığı açıklamada; “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hep söyledik. Tek bir hedefimiz var oda Ata sporumuz olan Türk güreşini dünyanın zirvesine taşımak. Bu doğrultuda tüm yaş kategorileri için son derece titiz bir şekilde çalışıyoruz. Her sene üzerine koyarak ilerliyoruz. Özellikle bu sene katıldığımız tüm yaş kategorilerinde katıldığımız uluslararası şampiyonalarda madalya rekoru kırdık. İtalya’ya da yine aynı hedeflerle gidiyoruz. Gençlerimiz bizler için çok önemli. Buradan çıkacak güreşçilerimiz bizleri ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda temsil edecekler. O yüzden katıldıkları uluslararası şampiyonalarda elde edecekleri başarılar ve deneyim çok önemli” dedi. Kadın milli takımımızla birlikte İtalya’ya giden başkan Musa Aydın mücadele eden tüm güreşçilere başarılar diledi.


İtalya’da ay-yıldızlı mayoyu giyecek milli sporcular şunlar:


Erkekler serbest stil


57 kilo Ahmet Taş


61 kilo Ertuğrul Kahveci


65 kilo İbrahim Kar


70 kilo Hasan Kaya


74 kilo İsa Demir


79 kilo Ramazan Sarı


86 Arif Özen


92 kilo Erhan Yaylacı


97 kilo Feyzullah Aktürk


125 kilo Oktay Güngör


- Grekoromen


55 kilo Cihat Liman


60 kilo Kerem Kamal


63 kilo Abdullah Toprak


67 kilo İsmail Gün


72 kilo Veli Yılmaz


77 kilo Ali Osman Erbay


82 kilo Muhittin Sarıçiçek


87 kilo Bedirhan Tan


97 kilo Beytullah Kayışdağ


130 kiloda Yakup Yerlikaya


- Kadınlar


50 kilo Aynur Erge


53 kilo Zeynep Yetgil


55 kilo Eda Tekin


57 kilo Özge Fındıkçı


59 kilo Hatice Ece Tekin


62 kilo Gamze Nur Adakan


65 kilo Aslı Demir


68 kilo Kadriye Aksoy


72 kilo Tuğba Kılıç


76 kilo Ayşegül Öbeğe




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