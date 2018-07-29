Genç güreşçiler Roma’da madalya arayacak.

İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilecek şampiyonada, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10’ar sıklette yapılacak.

Türkiye, 5 Temmuz Pazar günü sona erecek şampiyonaya tüm sıklette katılacak. Avrupa Gençler Şampiyonası’nda 10’u kadın, 30 milli güreşçi madalya için mindere çıkacak.

Şampiyona için ilk kafile olan grekoromen milli takımımız Cuma günü İtalya’ya gitti. Bugünse Kadın milli takımımız Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aysun’la birlikte Roma’ya geçti. Serbest güreş takımımız ise 1 Ağustos tarihinde İtalya’ya gidecek.

Musa Aydın; “Gençler Avrupa Şampiyonası’nda çıkışımız sürecek"

Bu seneki tüm yaş kategorilerinde uluslararası şampiyonalarda başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın yaptığı açıklamada; “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hep söyledik. Tek bir hedefimiz var oda Ata sporumuz olan Türk güreşini dünyanın zirvesine taşımak. Bu doğrultuda tüm yaş kategorileri için son derece titiz bir şekilde çalışıyoruz. Her sene üzerine koyarak ilerliyoruz. Özellikle bu sene katıldığımız tüm yaş kategorilerinde katıldığımız uluslararası şampiyonalarda madalya rekoru kırdık. İtalya’ya da yine aynı hedeflerle gidiyoruz. Gençlerimiz bizler için çok önemli. Buradan çıkacak güreşçilerimiz bizleri ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda temsil edecekler. O yüzden katıldıkları uluslararası şampiyonalarda elde edecekleri başarılar ve deneyim çok önemli” dedi. Kadın milli takımımızla birlikte İtalya’ya giden başkan Musa Aydın mücadele eden tüm güreşçilere başarılar diledi.

İtalya’da ay-yıldızlı mayoyu giyecek milli sporcular şunlar:

Erkekler serbest stil

57 kilo Ahmet Taş

61 kilo Ertuğrul Kahveci

65 kilo İbrahim Kar

70 kilo Hasan Kaya

74 kilo İsa Demir

79 kilo Ramazan Sarı

86 Arif Özen

92 kilo Erhan Yaylacı

97 kilo Feyzullah Aktürk

125 kilo Oktay Güngör

- Grekoromen

55 kilo Cihat Liman

60 kilo Kerem Kamal

63 kilo Abdullah Toprak

67 kilo İsmail Gün

72 kilo Veli Yılmaz

77 kilo Ali Osman Erbay

82 kilo Muhittin Sarıçiçek

87 kilo Bedirhan Tan

97 kilo Beytullah Kayışdağ

130 kiloda Yakup Yerlikaya

- Kadınlar

50 kilo Aynur Erge

53 kilo Zeynep Yetgil

55 kilo Eda Tekin

57 kilo Özge Fındıkçı

59 kilo Hatice Ece Tekin

62 kilo Gamze Nur Adakan

65 kilo Aslı Demir

68 kilo Kadriye Aksoy

72 kilo Tuğba Kılıç

76 kilo Ayşegül Öbeğe