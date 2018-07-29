Genç güreşçiler Roma’da madalya arayacak.

İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilecek şampiyonada, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10’ar sıklette yapılacak.
Türkiye, 5 Temmuz Pazar günü sona erecek şampiyonaya tüm sıklette katılacak. Avrupa Gençler Şampiyonası’nda 10’u kadın, 30 milli güreşçi madalya için mindere çıkacak.
Şampiyona için ilk kafile olan grekoromen milli takımımız Cuma günü İtalya’ya gitti. Bugünse Kadın milli takımımız Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aysun’la birlikte Roma’ya geçti. Serbest güreş takımımız ise 1 Ağustos tarihinde İtalya’ya gidecek.
Musa Aydın; “Gençler Avrupa Şampiyonası’nda çıkışımız sürecek"
Bu seneki tüm yaş kategorilerinde uluslararası şampiyonalarda başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın yaptığı açıklamada; “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hep söyledik. Tek bir hedefimiz var oda Ata sporumuz olan Türk güreşini dünyanın zirvesine taşımak. Bu doğrultuda tüm yaş kategorileri için son derece titiz bir şekilde çalışıyoruz. Her sene üzerine koyarak ilerliyoruz. Özellikle bu sene katıldığımız tüm yaş kategorilerinde katıldığımız uluslararası şampiyonalarda madalya rekoru kırdık. İtalya’ya da yine aynı hedeflerle gidiyoruz. Gençlerimiz bizler için çok önemli. Buradan çıkacak güreşçilerimiz bizleri ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda temsil edecekler. O yüzden katıldıkları uluslararası şampiyonalarda elde edecekleri başarılar ve deneyim çok önemli” dedi. Kadın milli takımımızla birlikte İtalya’ya giden başkan Musa Aydın mücadele eden tüm güreşçilere başarılar diledi.
İtalya’da ay-yıldızlı mayoyu giyecek milli sporcular şunlar:
Erkekler serbest stil
57 kilo Ahmet Taş
61 kilo Ertuğrul Kahveci
65 kilo İbrahim Kar
70 kilo Hasan Kaya
74 kilo İsa Demir
79 kilo Ramazan Sarı
86 Arif Özen
92 kilo Erhan Yaylacı
97 kilo Feyzullah Aktürk
125 kilo Oktay Güngör
- Grekoromen
55 kilo Cihat Liman
60 kilo Kerem Kamal
63 kilo Abdullah Toprak
67 kilo İsmail Gün
72 kilo Veli Yılmaz
77 kilo Ali Osman Erbay
82 kilo Muhittin Sarıçiçek
87 kilo Bedirhan Tan
97 kilo Beytullah Kayışdağ
130 kiloda Yakup Yerlikaya
- Kadınlar
50 kilo Aynur Erge
53 kilo Zeynep Yetgil
55 kilo Eda Tekin
57 kilo Özge Fındıkçı
59 kilo Hatice Ece Tekin
62 kilo Gamze Nur Adakan
65 kilo Aslı Demir
68 kilo Kadriye Aksoy
72 kilo Tuğba Kılıç
76 kilo Ayşegül Öbeğe