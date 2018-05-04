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04 Mayıs 2018 10:13

Genç İtikaf Grubu, dünya geneli itikaf çalışmalarına başladığını duyurdu

Genç İtikaf Grubu, Ramazan ayının son on gününde Türkiye ve dünya geneli İtikaf çalışmalarına başladığını yapılan açıklamayla duyurdu.

Genç İtikaf Grubu, dünya geneli itikaf çalışmalarına başladığını duyurdu

04 Mayıs 2018 10:13



Zinde Gençlik gönüllülerince oluşturulan Genç İtikaf Grubu, Ramazan ayının son on gününde Türkiye ve dünya geneli İtikaf çalışmalarına başladığını duyurdu. “İtikaf iç huzura giden bir yolculuktur” diyerek sürdürülen itikaf programı, 4-14 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



“Bir mescidde Allah’ın rızasını kazanma niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek” anlamına gelen itikaf ile dünyayla ilişkilerin asgari düzeye indirilmesi, kişinin kendisiyle baş başa kalması, daha fazla ibadet yapıp dua ederek günahlarının bağışlanmasını umması ve Allah’a daha çok yaklaşması hedefleniyor. İtikafla ilgili sahih kaynak bilgilere yer veren kurumun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından tanıtımlarını gerçekleştiren Genç İtikaf Grubu, sosyal medya hesaplarıyla da çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.



Medine’de itikaf programı


Yapılan açıklamada; grup bu sene ayrıca ‘Medine’de İtikaf’ programı da düzenliyor. Katılımcılar 31 Mayıs’ta Mekke’ye giderek Umre yapacak, ardından Medine’ye geçerek 4-14 Haziran tarihleri arasında 10 gece Mescidi Nebevi’de itikaf yapacak.




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