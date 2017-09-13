Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 13:16

Genç judocular, Maribor’da Türkiye’yi temsil edecek

Slovenya’nın Maribor kentinde 15-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak Gençler Avrupa ferdi ve takım Judo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek 4 erkek ve 10 kadın sporcu yarın İstanbul’dan hareket edecek.

Genç judocular, Maribor’da Türkiye’yi temsil edecek

13 Eylül 2017 13:16


Bu şampiyonanın hazırlıkları için erkekler Ankara, kadınlar ise Trabzon TOHM’da çalışmalarını gerçekleştirdi.


Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, ümit millilerin elde ettiği başarılı sonuçların ardından genç millilerin de kendilerinden beklenen yüksek performansı sergileyeceklerine inandıklarını ifade ederek, “Gençlerimizin, yıl boyunca yapılan çalışmaların karşılığını vermek için ellerinden geleni yapacaklarını ve bizleri mutlu edeceklerine yürekten inanıyorum” dedi.


Maribor’da Lukna Spor Salonu’nda yapılacak müsabakalarda ay-yıldızlı judogileri giyecek isimler ve müsabaka günleri şöyle:



15 Eylül Cuma


Erkek: 60 Kg: Samet Kumtaş, 66 Kg: Cengizhan Dönmez, Uğurcan Zehir.


Kadınlar: 44 Kg: Çiçek Akyüz, Merve Koçer, 48 Kg: Melisa Çakmaklı, Tuğçe Beder, 52 Kg: İrem Korkmaz, 57 Kg: Meltem Dindar, Şeyma Özerler.



16 Eylül Cumartesi


Erkek: 100 Kg: Furkan Güner.


Kadınlar: 63 Kg: Minel Akdeniz, 70 Kg: Semanur Erdoğan, +78 Kg: Kübranur Esir.



17 Eylül Pazar


Takımlar müsabakası




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç