Genç judocular, Maribor’da Türkiye’yi temsil edecek

Bu şampiyonanın hazırlıkları için erkekler Ankara, kadınlar ise Trabzon TOHM’da çalışmalarını gerçekleştirdi.

Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, ümit millilerin elde ettiği başarılı sonuçların ardından genç millilerin de kendilerinden beklenen yüksek performansı sergileyeceklerine inandıklarını ifade ederek, “Gençlerimizin, yıl boyunca yapılan çalışmaların karşılığını vermek için ellerinden geleni yapacaklarını ve bizleri mutlu edeceklerine yürekten inanıyorum” dedi.

Maribor’da Lukna Spor Salonu’nda yapılacak müsabakalarda ay-yıldızlı judogileri giyecek isimler ve müsabaka günleri şöyle:

15 Eylül Cuma

Erkek: 60 Kg: Samet Kumtaş, 66 Kg: Cengizhan Dönmez, Uğurcan Zehir.

Kadınlar: 44 Kg: Çiçek Akyüz, Merve Koçer, 48 Kg: Melisa Çakmaklı, Tuğçe Beder, 52 Kg: İrem Korkmaz, 57 Kg: Meltem Dindar, Şeyma Özerler.

16 Eylül Cumartesi

Erkek: 100 Kg: Furkan Güner.

Kadınlar: 63 Kg: Minel Akdeniz, 70 Kg: Semanur Erdoğan, +78 Kg: Kübranur Esir.

17 Eylül Pazar

Takımlar müsabakası