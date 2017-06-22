Avrupa Gençler Masa Tenisi Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Türkiye Genç Kadın Milli Takımı, çalışmalarını yurt dışında devam etmek için Romanya’ya hareket etti. 30 Haziran’a kadar devam edecek olan Kampta, Genç ve Yıldız Milli Takım sporcuları, Romanya’nın Slatina kentinde Romanya Milli Takımı ile ikili kamp yapacak.

Milli takım kafilesinde antrenörler Babür Üstündağ ve Recep Bezenmiş idaresinde, Genç Bayan Milli Takımdan Simay Kulakçeken, Betül Nur Kahraman, Gülpembe Özkaya, Aybüke Öner , Yıldız Milli Takımından ise Özge Yılmaz, Ece Haraç, Betül Töz ve Şükran Cangir yer alıyor.

Avrupa Gençler Şampiyonasına hazırlık niteliği taşıyacak olan kamp bir hafta sürecek.

"ilk kez yurt dışında bir kamp organize edildi"

Gençler ve Yıldızlar seviyesinde ilk kez yurt dışında bir kamp organize edildiğini söyleyen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Tahsin Ergül, "Romanya Milli Takımı genç ve yıldız bayan kategorilerinde Avrupa’nın bir numarası. Avrupa’nın en iyi takımı ile ikili kampın sporcularımızın gelişimi ve motivasyonu açısından faydalı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca kafilede yer alan antrenörlerimiz için de önemli bir tecrübe sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

"Kamplardaki hedef sporcuların teknik, taktik ve psikolojik gelişimlerini sağlamak"

Yurt dışı kamplarda üç hedeflerinin olduğunu söyleyen Ergül, "Sporcuların teknik, taktik ve psikolojik gelişimlerini sağlayarak performanslarını arttırmak, Antrenörlerimizi de bu kamplara dahil ederek Antrenör eğitim programı kapsamında gelişimlerini sağlamak ve masa tenisinde söz sahibi ülkeler ile ikili ilişkilerimizi geliştirerek ortak projeler üreterek sürekli etkileşim içinde olmak. Başkanımız Kerim Koç’a ve Yönetim Kurulumuza verdikleri destekten ötürü Milli takımlarımız adına teşekkür ederim" diye konuştu.