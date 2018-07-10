Genç kadını darp eden taksiciye hapis cezası

Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma sonrası açıklama yapan Canan Ay, "Adalet yerini buldu" dedi.

Ümraniye’de tartıştığı Canan Ay’ı darp ettiği iddia edilen taksici Şenol Göktürkoğlu’nun “kasten yaralama” ve “ hakaret” suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 51’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şenol Göktürkoğlu cezaevinden getirilirken, müşteki Canan Ay ile avukatı da salonda hazır bulundu.

"Bana hakaret etti"

Duruşmada söz alan sanık savunmasında, "Olay günü ben ticari taksimle giderken Canan Ay yolun ortasında yürüyordu. Ben kendisine korna çaldım, bunun üzerine kendisi ‘Görmüyor musun, yolun kenarına araçlar park etmiş. Nereden yürüyelim?” şeklinde sözler söyleyerek bana hakaret etti. Ben durdum, kendisi arabama tekme attı. Arabama vurduktan sonra ben aşağıya indim, kendisi bana saldırdı çevredekiler de ayırmaya çalıştı. Ben arabama binip gidecekken kendisi arka kapıdan araca bindi, ayağını kapıya dayadı. Ben de kendisini aşağıya çektim, yoluma devam ettim. Kendisini kasten yaralamadım, hakaret etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek beraatini istedi.

"’Neden yolun ortasından yürüyorsun?’ dedi"

Bunun üzerine söz alan müşteki Canan Ay ise, olay günü kardeşiyle birlikte yolun kenarında yürüdüğünü söyleyerek "Ticari bir taksi arkamızdan korna çaldı, daha sonra ileride durdu. Biz geçerken taksi şoförü, ‘Bakar mısın?’ diye seslendi. Döndüğümde küfür ederek, ’Neden yolun ortasından yürüyorsun?’ dedi. Bunun üzerine ben de sinirlendim taksiye ayağımla vurdum" dedi.

"Kafa atarak darp etti"

Taksi şoförünün araçtan inerek kafa attığını söyleyen Ay, "Beni darp etmeye başladı, ben yere düştüm. Daha sonra kendisi olay yerinden kaçmasın diye taksinin önüne geçtim, bana hafif bir şekilde çarptı, gitmek istedi. Bunun üzerine ben de taksinin arka kapısını açıp içeriye bindim. Ben yan bir şekilde oturdum, polisi arıyordum. Telefonumu almaya çalıştı, beni çekmeye çalıştı” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Şenol Göktürkoğlu’nu “kasten basit yaralama” suçundan 1 yıl, “hakaret” suçundan da 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığın tahliyesine karar verildi.

"Adalet yerini buldu"

Duruşma sonrası açıklama yapan Canan Ay, "Adalet yerini buldu, karardan memnunum" dedi. Avukatı Ozan Özden ise, "En üst sınırdan ceza verildi. Toplumsal hassasiyeti olan bir davaydı. Diğer vatandaşlarımıza da örnek olur" ifadelerini kullandı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Canan Ay’ın 21 Mayıs’ta kardeşiyle birlikte sokakta yürüdüğü sırada yanından geçen ticari taksinin sürücüsü Şenol Göktürkoğlu’nun hakaret içeren sözler sarf etmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı yer almıştı. Müştekinin kendisine tepki göstermesi üzerine taksi şoförü Canan Ay’a yönelik hakaret ettiği ve Ay’ı darp ettiği kaydedilmişti. İddianamede, sanığın “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.