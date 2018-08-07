Genç şefler Dünya Makarna Şampiyonası’nda kıyasıya yarışacak

Bu yıl Dünya Makarna Günü’nde ’eat positive’ (Olumlu beslen) temasıyla düzenlenecek olan şampiyonada, gastronomi dünyasının yeni kralı 25 Ekim’de tacına kavuşacak. Şampiyonada Türkiye’yi bu yıl Sadık Ilgaz temsil edecek.

Gastronomi dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen Dünya Makarna Şampiyonası için geri sayım başladı. Küresel gıda devlerinden Barilla’nın 24-25 Ekim’de Milano’da 7’inci kez düzenleyeceği şampiyonada dünyanın dört bir yanından 35 yaş altı en yetenekli 18 şef, İtalyan makarnası ile geleneksel lezzetleri harmanlayarak en iyi lezzeti hazırlamak için hünerlerini sergileyecek. İtalyan mutfağının kültürel mirasını korumak, ürünlerinin kalitesini tanıtmak, Akdeniz tipi beslenme modelini tüm dünyada yaygınlaştırmak amaçlı, 2 gün sürecek etkinlikte gastronomi dünyasının yeni şampiyonu seçilecek.

Michelin yıldızlı şefler karşısında hünerlerini sergileyecekler

Genç şefler, bu yılki şampiyonada her dönemin vazgeçilmez yemeği domates soslu spagettiyi geleneksel lezzet reçeteleri ile yeniden yorumlayacak. Dünya Makarna Günü’nde gerçekleştirilecek şampiyonanın jüri koltuğunda ise dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler Lorenzo Cogo, Viviana Varese, Luigi Taglienti, beslenme uzmanı Alman şef Holger Stromberg ve Amerikalı yemek fotoğrafçısı Britany Wright oturacak. Gastronomi dünyasının en etkileyici şeflerinden biri olan Davide Oldani, şampiyonanın son turunda jüriye eşlik edecek. Üç tur sürecek yarışmada genç şefler, görüntü, makarna iyileştirme, damak tadı, içeriğinin sağladığı uyum, yaratıcılık ve yenilik gibi katı kriterlerde değerlendirilecek.

University College London İtalyan Çalışmaları bölüm profesörlerinden yazar John Dickie ile İtalya’nın ünlü gurmelerinden yazar Romana Barberini ise şampiyonanın sunuculuğunu üstlenecek.

Bu yılın teması ’olumlu beslenme’

Şampiyonanın bu yılki teması ’eat positive’ (Olumlu beslen) olarak açıklanırken, bu doğrultuda dünyanın dört bir yanından gelecek 18 şefin hazırlayacakları tariflerde makarna tüketimini olumlu yönde etkileyecek ve teşvik edecek tarifleri hazırlayarak; bu vizyonu geliştirmeleri beklenecek. Bu yılki şampiyonada ayrıca tarım uygulamaları, sürdürülebilir beslenme modeli ve basit ama lezzetli tariflerin konuşulacağı söyleşiler ve konferanslar da düzenlenecek.

Şampiyona programı geçen yılın galibi başkanlığında hazırlandı

Milano’da gerçekleştirilecek Dünya Makarna Şampiyonası’nın bu yılki programı, geçen yılın galibi Accursio Lot başkanlığında planlandı. Bünyesinde büyük bir konferans merkezi, atölye, eğitim için tasarlanan mutfak üniteleri, İtalyan gastronomisi üzerine büyük bir kütüphane, geleneksel ürünlerin tanıtıldığı satış noktası ve 5 yıldızlı bir otelin yer aldığı Academia Barilla’da hazırlanan program doğrultusunda 18 şef, ikişerli gruplar halinde birbiriyle yarışmak üzere şampiyonaya başlayacak ve 2 gün boyunca liderliği göğüslemek için kıyasıya yarışacak.

Türkiye’yi Sadık Ilgaz temsil edecek

Makarnayı kültürel değerleriyle en özel şekilde kullanan şeflerin ödüllendirildiği Dünya Makarna Şampiyonası’nda bu yıl Türkiye’yi Sadık Ilgaz temsil edecek. Sektörde 18’inci yılını kutlayan Ilgaz, ünlü Fransız restoranı Parle’nin şefliğini yürütüyor. Kariyeri süresince birçok yabancı şefle çalışan, 15 yılı aşkın süredir Türk ve dünya mutfaklarına ait pek çok yemeği yeniden yorumlayarak adından söz ettiren tecrübeli şef Ilgaz, şampiyonada hazırlayacağı mönü ile jürinin kalbini fethetmeye çalışacak.