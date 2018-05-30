Genç siber kahramanlar ödüllendirildi

TÜSİDAM tarafından hayata geçirilen ” Siber Güvenlikte Milli Ruh” sloganı ile yola çıkarak, Edirne’den Ardahan’a tüm Türkiye’de milli siber güvenlik şuuruna sahip gençler yetiştirmeyi hedefleyen ve bir buçuk yıldır devam eden 81 İlde 81 Siber Kahraman projesinin ilk etabı tamamlandı. Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’, TÜSİDAM Başkanı Batuhan Tosun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı Siber Güvenlik ve Bilim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik ile birlikte Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany ve ödül alacak öğrenciler katıldı.

“20 öğrenciye sponsor olacağız”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “81 İlde 81 Siber Kahraman” projesi kapsamında 20 öğrenciye sponsor olacaklarının müjdesini verdi. Karadeniz ayrıca, Türkiye’nin siber dünyada yeni uyanmış bir ülke olarak, gençlere yapılan bu yatırımlarla Türkiye’nin siber güvenlik konusunda çok daha iyi yerlere geleceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı Siber Güvenlik ve Bilim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik ise yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanlığı ve Başkanlık beraber çalışıyoruz. Aslında bizlere düşen görev sizlerin önünü açmak ve yardımcı olmak. Milli Savunma olarak geçen siber sanayi hakkında sektörün problemlerini hep beraber çözelim. Savunma sanayi Müsteşarlığı olarak bütün bu engelleri kaldırıp hızlandırmak için biz sanayi güvenliğimizi arttırmak için bir proje başlattık. Biz gençlerle buluşmak için adımlar atmaya başlayacağız. Bu adımlar bir tanesi Beyaz şapkalı Hacker yani siber kahraman projemizdir. Biz Savunma sanayi olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu projede birinci olanlara biz Müsteşarlık olarak ücretsiz eğitim vermek istiyoruz” diye konuştu

“Sizi koruyanlar size zarar da verebilir”

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany ise, teknoloji geliştikçe siber saldırıların arttığından bahsederek, “Siber güvenliğin ülkeler için çok önemlidir. Size siber güvenlik sağlayan insanlara güvendiğiniz zaman, şunu bilmelisiniz ki size bu hizmeti verenler düşmanlarınıza da verebilir. Yani burada siz koruyan kişi size zarar da verebilir” dedi.

81 İlde 81 Siber Kahraman Projesi’nin ilk etabı sonunda başarı elde ederek ödül almaya hak kazanan öğrenciler ise 1.Melih Tolga Şahin, 2.Doğuş Bingül, 3. Ömer Faruk Geriş, 4.Selimcan Özdemir, 5. Selim Emre Okan. Başarı elde eden öğrencilere para ve eğitim kampı ödülleri verildi.