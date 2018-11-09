İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen ‘Genç Sosyal Girişimci Ödülleri' sahiplerini buldu. Topluma pozitif katkı sağlamış 10 sosyal proje, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Uluslararası Gençlik Vakfı (International Youth Foundation), Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından hayata geçirilen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri'nin 8'incisi için Mayıs ayında başlayan süreç, dün akşam ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Hayata geçirilmiş ve sosyal fayda sağlamış toplam 78 proje arasından zorlu değerlendirme kriterlerini geçen 10 proje iki ayrı seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Kazanan 10 proje

İçinde yaşadıkları topluma pozitif katkı sağlamayı başarmış genç sosyal girişimcilerin liderlik becerilerini geliştirmelerini amaçlayan organizasyonda bu yılın kazananları; Joon, EAGD (Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü), 81 İle Dokun, Tolkido, Toyi, Kent ve Çocuk, SOGLab, Code for Good, Tak Takıl ve Rumii oldu.

Ödül töreninin açılış konuşmalarını BİLGİ Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral ve Sosyal İnovasyon Merkezi Kurucusu Suat Özçağdaş gerçekleştirdi.

“Girişimci yenildikçe kazanan kişidir”

BİLGİ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral, “Sosyal girişimcilik kavramı, BİLGİ'nin genlerinde var olan bir yaklaşım. Girişimcilik, eleştirel ve özgür düşünceyi, sonuç odaklılığı, sürekli sorgulamayı, kendi yaptığından memnun olmamayı, yenilgiyi, yenilgiden sonra ayağa kalkma yetkinliklerini içeriyor. Önemli olan girişimciliğe adım atma hevesine ve becerisine sahip olabilmek. Girişimci yenildikçe kazanan kişidir. Bizim asıl amacımızsa hep yeni girişimler yapmak ve bunu topluma katkı olarak dönüştürmek, sosyal etki ve toplumsal döngü oluşturmak” dedi.

Sosyal İnovasyon Merkezi Kurucusu Suat Özçağdaş, “Dünyamızın içinde bulunduğu durum bizi karamsarlığa sürüklese de bunları aşma cesaretine sahip olan, bunları aşmak için yola çıkmış girişimcilerle karşılaşıyoruz. BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri aracılığıyla 8 yıldır çok sayıda sosyal girişimci, sivil toplum aktörü, iş dünyasının içinde sosyal fayda yaratan girişimciler bizimle birlikte oldu. Kendilerine bir yurttaş olarak saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Ödül töreninde BİLGİ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Genel Sekreter Yardımcısı Liana Varon ve 2011 BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri Finalisti Avukat Gökden İpek Yosunlu'nun katılımıyla ‘Türkiye'de Sosyal Girişimcilik' başlıklı bir panel düzenlendi.

8 yılda 80 proje seçildi

Sosyal girişimcilik anlayışının yaygınlaşmasını amaçlayan yarışmada bugüne kadar toplam 80 proje ödüllendirildi. Proje ile Türkiye'deki genç sosyal girişimcilere ulaşmak, ihtiyaç duydukları konularda onlara eğitim fırsatı sunmak, onları ödüllendirmek, gençlerin kendilerini ve fikirlerini tanıtmalarına yardımcı olmak amaçlanıyor. Yarışma sonunda seçilen genç sosyal girişimciler, bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşırken, aynı zamanda liderlik vasıflarının geliştirilmesi ve topluma sağladıkları faydanın sürdürülebilmesi için mentorluk desteği alıyor. Kazanan projeler ayrıca 2 bin 500 Amerikan Doları tutarında maddi destek ve Youthactionnet tarafından düzenlenen ‘Küresel Genç Sosyal Girişimciler' programına başvuru yapma hakkı kazanıyor.