Genç tasarımcılar 6 Ekim’de Kapadokya’da buluşacak

TAK Kartal, farklı coğrafyalarda eğitim gören ve yaşayan genç tasarımcıları, 6-9 Ekim 2017 tarihleri arasında Kapadokya’da buluşmaya davet ediyor.

Kartal Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren TAK Kartal’ın düzenleyeceği etkinlik kapsamında; tasarımcıların Hacıbektaş’ı ve Gülşehir’i, belirlenen 10 tema üzerinden keşfetmesi, sorunları anlaması ve çözüme yönelik farklı bakış açıları ortaya koyması hedefleniyor. Etkinliğe katılmak isteyen tasarımcılar, başvurularını 25 Eylül 2017 tarihine dek yapabilecek.

Etkinlik süresince Kapadokya Kartal Otel’de konaklanacak. Katılımcılar oda ve çadırlara TAK Kartal ekibi tarafından yerleştirilecek. Konaklama ve yemek, etkinlik kapsamında karşılanacak. Başvurular, üniversite ve kentlerin eşit dağılımı gözeterek değerlendirilecek.