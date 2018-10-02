Genç tenisçi Yankı Erel Buenos Aires yolcusu

2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları için, Türk kafilesi ile birlikte organizasyona ev sahipliği yapan Arjantin'e hareket eden Yankı Erel, Türk tenisi için bir ilki daha gerçekleştirecek. Buenos Aires'te milli formayla madalya mücadelesi vermeye hazırlanan genç tenisçi Yankı Erel, aynı zamanda Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda korta çıkan ilk Türk tenisçi unvanına da sahip olacak.

17 yaşındaki Erel, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda tekler, çiftler ve karışık çiftler olmak üzere üç kategoride mücadele verecek. Wimbledon Gençler Şampiyonası'nda yaşadığı çiftler şampiyonluğunun ardından antrenörü Nika Kakulia ile birlikte tüm çalışmalarını Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları için şekillendirdiklerini belirten Yankı, "Nika ile çok yoğun ve sıkı bir programı geride bıraktık. Özellikle çimden, oyunlarda kullanılacak toprak zemine geçmek biraz zorlayıcı oldu. Ama tüm çalışmaları, oyunumu toprağa en iyi şekilde adapte etmek için planladık. Hazırlık sürecimin hem kort değişimi hem de performansımı yukarıya çekmek için oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum" dedi.

Katıldığı her turnuvada olduğu gibi Arjantin'de de elinden gelenin fazlasını korta yansıtıp, mümkün olan en iyi dereceyi elde etmek istediğinin altını çizen genç tenisçi, "Oyunlarda üç kategoride mücadele edeceğim. Konsantrasyonum öncelikli olarak teklerde ama tekler çiftler ya da karışık çiftler olması çok önemli değil, mutlaka ülkeme madalya kazandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda tenis müsabakaları 7-14 Ekim tarihleri arasında oynanacak.