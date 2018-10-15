Genç Yeryüzü Doktorları'ndan sağlık taraması

Genç Yeryüzü Doktorları, Esenler Dörtyol Meydanı'nda vatandaşların sağlık taramalarını yaptı.

Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu işbirliğiyle, "Sağlık Sokağı" etkinlikleri kapsamında, Esenler Dörtyol Meydanı'nda sağlık taramaları gerçekleştirildi.

18-65 yaş arası yetişkin bireylerin sağlıklı yaşam biçimlerini belirlemek amacıyla yapılan taramalarda 150 kişiden oluşan "Genç Yeryüzü Doktorları" ekibi, bin 142 vatandaşın şeker, tansiyon, vücut kitle indeksi ölçümlerini yaptı. Genç doktorlar, vatandaşı ağız-diş sağlığı, akılcı ilaç kullanımı, diyabet ve obezite hakkında da bilgilendirdi.