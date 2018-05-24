Genç Yetenekler için Özel Yetenek Sınavı

Girne Amerikan Üniversitesi, Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama Ve Oyunculuk Bölümü, Kıbrıslı adaylara özel olarak 2018-2019 Akademik yılı özel yetenek sınavını iki aşamada gerçekleştirecek.

Özel Yetenek Sınavının, aşamaları şu şekilde açıklandı:

İlk aşamada adaylar, bir komedi ve bir dram/tragedya olmak üzere iki tirad hazırlayacak. Adaydan ayrıca bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilir. Adaya karakterin analizi, seçtiği eser, yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve diğer eserleri ile ilgili sorular sorulabilir. Doğaçlama ve temrinler yaptırılabilir.

İkinci aşamada ise adayın müzik kulağı, beden koordinasyonu ve ritim duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilir. Adaydan bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenir. Adaya genel kültür ve mesleki formasyon düzeyini saptamaya yönelik sorular sorulur. Aday ayrıca, gerek duyulduğu takdirde, sınavda jüri tarafından sınav günü verilecek bir kısa parçayı oynar.

İki aşamada da başarılı olup kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrenciler 4 yıllık akademik eğitimlerini Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nde alacakları vurgulanan açıklamada, kontenjanların 15 öğrenciyle sınırlı olduğu, mülakat sonucunda yapılacak olan değerlendirme sonucunda ise; %25, %50, %75, %100 burs imkânı verileceği vurgulandı.

Son Başvuru 19 Haziran 2018 Salı

20 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 14:00’da gerçekleşecek olan yetenek sınavı için son başvuru tarihinin 19 Haziran mesai bitimi olduğu ifade edildi. Sınav,Karmi Kampüsü, Sahne Sanatları Yüksekokulu binasında yapılacak.