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17 Eylül 2017 17:16

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi

Slovenya’nın Maribor kentinde yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası takım müsabakalarıyla sona erdi.

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi

17 Eylül 2017 17:16

Türkiye, bronz mücadelesinde Almanya’ya 3-2 yenilerek Avrupa 5.’si oldu.


Kadın Milli Takımı, ilk turda Karadağ’la karşısına 70 kiloda Semanur Eroğan’ın sakatlanması yüzünden bir kişi eksik çıkmasına karşın mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Çeyrek finalde Fransa önüne yine bir kişi eksik çıkan milli judocular, 3-2 yenilince repesaja kaldı. Repesajda Çekya’yı 4-1 ile geçen milli takım bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.


Akşam seansındaki üçüncülük mücadelesinde ise Almanya’ya 4-1 kaybeden Türkiye, Avrupa 5.’liğini elde etti.


Erkek Milli Takımı ise eksik olduğu için takım müsabakalarına katılamadı.




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