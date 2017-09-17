Gençler Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi

Türkiye, bronz mücadelesinde Almanya’ya 3-2 yenilerek Avrupa 5.’si oldu.

Kadın Milli Takımı, ilk turda Karadağ’la karşısına 70 kiloda Semanur Eroğan’ın sakatlanması yüzünden bir kişi eksik çıkmasına karşın mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Çeyrek finalde Fransa önüne yine bir kişi eksik çıkan milli judocular, 3-2 yenilince repesaja kaldı. Repesajda Çekya’yı 4-1 ile geçen milli takım bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Akşam seansındaki üçüncülük mücadelesinde ise Almanya’ya 4-1 kaybeden Türkiye, Avrupa 5.’liğini elde etti.

Erkek Milli Takımı ise eksik olduğu için takım müsabakalarına katılamadı.