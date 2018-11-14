Gençler bir günü 34 saat hissediyor

Türkiye'de 12 - 19 yaş arası gençler toplam nüfusun yüzde 13'ünü oluşturuyor. Ipsos, toplumun bu önemli kitlesini anlamak üzere, bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre, aynı anda çok iş yaptıkları, çok ekranlı yaşadıkları nedeniyle gençler bir günü daha uzun hissediyorlar. Yemek yerken ders çalışmak, alışveriş yaparken atıştırmak gibi birden fazla eylemi bir arada gerçekleştirme davranışları belirgin olarak gözlemleniyor.

Gençler dış görünüşlerine önem veriyorlar

Harçlıklarının yüzde 22'sini giyime harcıyorlar. En sevilen markalar sorulduğunda ilk 10 markanın 8'ini giyim markaları oluşturuyor. Kişisel bakım ve spor aktiviteleri ise özellikle yaz aylarında 3'üncü ve 4'üncü büyük harcama kalemi olarak belirtiliyor.

Yerli markaları beğeniyorlar

Araştırma gençlerin yabancı marka gibi bir saplantıları olmadığını da gösteriyor. En sevdikleri markalar sıralamasında ilk 10 markanın 4ü Türkiye'de bulunuyor.

Gençlerin en çok tercih ettiği sosyalleşme alanı AVM'ler

Araştırma kapsamında gençlere sosyalleşme alanı olarak en çok nereleri tercih ettikleri de soruldu. Buna göre gençlerin yüzde 55'i AVM'leri tercih ediyor, yüzde 53 ise açık havada sosyalleşmeyi tercih ettiklerini belirtiyorlar.

Gençlerin aile bağları 60'lara 70'lere mi dönüyoruz dedirtecek derecede güçlü

Araştırma kapsamında 12 - 19 yaş aralığındaki gençlere bazı ifadelere ne derece katılıp katılmadıkları da soruldu. Bu kapsamda ‘Ailemin değerlerini hiçbir zaman göz ardı etmem' ifadesine katılan gençlerin oranı yüzde 72 olarak görüldü. Bu da gençlerin aile değerlerine oldukça önem verdiklerini ortaya koyuyor.

Gençler sosyal medya mahremiyete önem veriyor, ve en çok kullandıkları gülerken gözünden yaş akan emojiyi kullanıyorlar. Gençlerin yüzde 74'ü sosyal mecrada gizli hesap kullanıyorlar. Bir nevi takipçilerini kendileri seçmek ve mahremiyetlerini korumak istiyorlar.