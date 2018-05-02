Gençler en çok pazarlama alanında çalışmak istiyor

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Türkiye’de üniversite okuyan gençlerin en çok hangi alanlarda çalışmak istediğini inceledi. Ajans Press’in online kariyer platformutoptalent co ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, mühendislik veya sosyal bilimler bölüm ayrımı olmaksızın genç yeteneklerin en çok çalışmak istedikleri alanın yüzde 20 ile pazarlama olduğu belirlendi. Ar-Ge departmanında çalışmak isteyenlerin oranı da yüzde 14 olurken, finans ve mühendislik bölümü yüzde 10, satış ise yüzde 7 olarak kaydedildi. Kadın erkek oranlarına bakıldığında da insan kaynakları, kurumsal iletişim ve reklam gibi alanların kadınlar tarafından daha çok tercih edildiği görüldü.

Mühendisler, mühendislik yapma konusunda kararlı

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, gençler hakkında 2017-2018 yılları içerisinde 193 bin 811 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, gençlerin en çok işsizlikle konuşulduğu belirlendi. Araştırma, Türkiye’nin önde gelen 50 üniversitesinin 4 yıllık bölümlerinde okuyan veya yeni mezun olmuş 18 ila 25 yaş arası 5 bin 130 kişi baz alınarak hazırlandı. Raporun başlığı ise ‘Türkiye’de En Çok Çalışılmak İstenen İş Alanları’ olurken, cinsiyet, okul, not ortalaması ve okunulan bölümün farklılık göstermesi dikkate alındı. Böylelikle mühendislik okuyan yeteneklerin yüzde 66’sının çalışmak istedikleri ilk alanın yine mühendislik olduğu tespit edildi. Dolasıyla mühendislerin, mühendislik yapmak konusunda net bir çizgileri olduğu görüldü. Mühendislik dışında yapmayı en çok istedikleri alan ise yüzde 7 ile pazarlama olarak saptandı. Sosyal ve fen bilimleri okuyan yeteneklerin ise en çok çalışmak istediği alanın yüzde 19 ile insan kaynakları olduğu belirlendi. İnsan kaynaklarını yüzde 16 ile pazarlama, yüzde 13 ile finans, yüzde 8 ile de dış ticaret takip etti.

Not ortalamasına göre ayrım yapıldığında da, ortalaması 3’ün üzerinde olup mühendislik okuyan yeteneklerin yine ilk tercihlerinin yüzde 29 ile mühendislik olduğu görüldü. Ar-Ge isteyenlerin oranı da yüzde 24 olurken, üretim isteyenlerin oranı 11 olarak belirlendi. Sosyal ve fen bilimleri okuyup not ortalaması 3’ün üzerinde yer alan yetenekler ise ilk tercihini yüzde 19 ile insan kaynaklarından yana kullandı. Pazarlama diyenlerin oranı da yüzde 18 olurken, finansı tercih edenlerin oranı yüzde 12 olarak saptandı.