Gençler geleceklerine Ümraniye Belediyesi’yle yön veriyor

Ümraniye Belediyesi 14 yıldır her alanda olduğu gibi eğitim konusunda da yatırımlarına ve hizmetlerine devam ediyor. Üniversite sınavlarında başarılı olup tercih yapması gereken öğrencilere, geleceklerine yön verme hususunda yardımcı olan Ümraniye Belediyesi; Cemil Meriç Kültür Merkezinde rehberlik hizmeti veriyor. 7 Ağustos Salı günü başlayan tercih dönemi, 14 Ağustos Salı günü sona erecek.

8 kişilik öğretmen kadrosuyla hizmet verilen Cemil Meriç Kültür Merkezi’ne gelerek tercihlerini yapabilecek olan öğrenciler; bu hizmetten 14 Ağustos Salı gününe kadar faydalanabilecek.