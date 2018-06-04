Gençler sordu, Başkan Yardımcısı cevapladı

Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen forumun bu ay ki konuğu Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer’di. Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer’in selamlama konuşması ile başlayan forum, tecrübe aktarımı ile devam etti.

Gençlerin sorularını yanıtladı

Eğitim sistemi konularının da konuşulduğu forumda, Ahmet Turan Koçer, gençlerin sorularını da yanıtladı. Programın sonunda Güzeltepe Gençlik Merkezi öğrencisi Esmanur Kayğısız, resim atölyesinde yapmış olduğu çalışmayı Ahmet Turan Koçer’e hediye etti.

Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.