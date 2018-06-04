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04 Haziran 2018 09:59

Gençler sordu, Başkan Yardımcısı cevapladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın ödüllü projesi Simurg 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim Programı kapsamında oluşturulan "Simurg Genç Forum"un her ay düzenlediği oturumlar devam ediyor.

Gençler sordu, Başkan Yardımcısı cevapladı

04 Haziran 2018 09:59


Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen forumun bu ay ki konuğu Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer’di. Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer’in selamlama konuşması ile başlayan forum, tecrübe aktarımı ile devam etti.


Gençlerin sorularını yanıtladı


Eğitim sistemi konularının da konuşulduğu forumda, Ahmet Turan Koçer, gençlerin sorularını da yanıtladı. Programın sonunda Güzeltepe Gençlik Merkezi öğrencisi Esmanur Kayğısız, resim atölyesinde yapmış olduğu çalışmayı Ahmet Turan Koçer’e hediye etti.


Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.




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