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01 Aralık 2017 17:14

“Gençler ustalığı değil, masa başı işi istiyor”

Ayduş Duşakabinleri kurucusu Yılmaz Oyan, şu anda iş arayan gençlere iş beğendiremedikleri belirterek, "Usta yetiştirmek çok zor.

“Gençler ustalığı değil, masa başı işi istiyor”

01 Aralık 2017 17:14

Gençlerimiz masa başı iş istiyor" dedi.


Ayduş Duşakabinleri kurucusu Yılmaz Oyan, Türkiye’de en büyük sorunun işsizlik değil sanatkâr yetiştirmek olduğunu söyledi. 27 yıldır sektörde olduğunu söyleyen Oyan, "Artık, gençleri duşakabin montajı ustası olarak yetiştiremiyoruz. İşveren olarak en büyük sorunumuz ise gençlerimizin masa başı bir iş istemeleri" dedi.


Türkiye’de kendi sektöründe işsizlik değil usta sorunu olduğunu söyleyen Oyan, "Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Sektörde en büyük sorunumuz ne yazık ki işsizlik diyenlere ben her zaman söylüyorum. Bizim işsizlik sorunumuz değil, usta yetiştirememe sorunumuz var. Elinde takım çantası tulum giyerek bir montaja gitmesi yeni nesil gençlerimize zor geliyor" ifadelerini kullandı.


İş ilanları verdiklerinde, iş görüşmesine gelen gençlerin 2 bin lira değerinde cep telefonlarının olduğunu belirten Yılmaz Oyan, "Tecrübesi olmayan gençlerimiz asgari ücret maaşla çalışmak istemiyor. Bu gerçekten bizim acı bir gerçeğimiz" şeklinde konuştu.




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