Gençlerbirliği, Erkan Sözeri’ye emanet

Lig’de mücadele edecek olan Gençlerbirliği’nde, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunu 33 puanla 17. sırada bitirerek küme düşen Gençlerbirliği’nde takımın başından ayrılan Ümit Özat’ın yerine Erkan Sözeri’nin getirildiği açıklandı.

Gençlerbirliği’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Yeni sezon öncesinde teknik direktör arayışlarını tamamlayan kulübümüz, Erkan Sözeri ile anlaşmaya vardı. 1992 - 1998 yılları arasında kulübümüzde forma giyen ve takım kaptanlığımızı da yapan Teknik Direktörümüz Erkan Sözeri ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz."