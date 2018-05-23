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23 Mayıs 2018 19:04

Gençlerbirliği, Erkan Sözeri’ye emanet

Gelecek sezon Spor Toto 1.

Gençlerbirliği, Erkan Sözeri’ye emanet

23 Mayıs 2018 19:04

Lig’de mücadele edecek olan Gençlerbirliği’nde, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.


Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunu 33 puanla 17. sırada bitirerek küme düşen Gençlerbirliği’nde takımın başından ayrılan Ümit Özat’ın yerine Erkan Sözeri’nin getirildiği açıklandı.


Gençlerbirliği’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:


"Yeni sezon öncesinde teknik direktör arayışlarını tamamlayan kulübümüz, Erkan Sözeri ile anlaşmaya vardı. 1992 - 1998 yılları arasında kulübümüzde forma giyen ve takım kaptanlığımızı da yapan Teknik Direktörümüz Erkan Sözeri ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz."




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