Gençlere 3 boyutlu tasarım eğitimi

“Geleceğini Kendin Tasarla” projesinin Akademi Beyoğlu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Endüstri 4.0 hamlesinde başarılı olunması için tasarım diline hakim gençlerin yetişmesi gerekiyor. Çünkü tasarım diline hakim olan ülkeler günümüzde hep bir adım önde olacak” dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından gençlere yönelik bir eğitim platformu olarak tasarlanan Akademi Beyoğlu önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Sanatkarlar Odası tarafından hayata geçirilen “Geleceğini Kendin Tasarla” projesinin tanıtımı Akademi Beyoğlu'nda gerçekleştirildi. İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısına; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, İstanbul Kadın Erkek Terziler Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Aydoğdu ve meslek odası temsilcileri katıldı. Toplantıda 3D yazıcı tasarım gösterisi de yapıldı.

Terziler yeni teknolojiyle tanışacak

Geleneksel terzilik anlayışını tamamen değiştirecek projeyle binlerce esnaf ve sanatkar geleceğin tasarım dili 3D yazıcıyla tanışacak. 19-29 yaş arasındaki gençlere 3 boyutlu yazıcı ile tasarım eğitimi verilecek proje kapsamında açılacak Tasarım Okulu'nda, ilk önce 3D tasarım konusunda bilgili eğitmenler yetiştirilecek. Ardından bu eğitmenler, gençlere 12 ay boyunca 3 boyutlu tasarım ve baskı eğitimi, kişisel gelişim, girişimcilik eğitimi verecek.

Tasarım diline hakim olan ülkeler hep bir adım önde olacak

Projenin açılış toplantısına ev sahipliği yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bu işi, projeyi yapanları alkışlıyoruz. Endüstri 4.0 hamlesinde başarılı olunması için tasarım diline hakim gençlerin yetişmesi gerekiyor. Çünkü artık robotların hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar artık robotlar mı dünyaya yönetecek diye bir endişeye kapılıyor. Fakat böyle bir endişeye gerek yok. Çünkü makinenin meydana gelmesi için yine de bir insan faktörüne ihtiyaç var. Bu sebeple tasarım diline hakim olan ülkeler günümüzde hep bir adım önde olacak” dedi.

Gençlerin istihdamına destek

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, gençlere güvendikleri için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ve projede eğitim alan gençlerin istihdamına destek olacaklarını söyledi. Başkan Yılmaz,” Sevgili gençler, her zaman sizin yanınızda olacağız. Siz de göstereceğiniz azim ve çalışkanlıkla kendiniz ve ülkeniz için çok kıymetli başarılar elde edeceksiniz. Buna yürekten inanıyorum” İfadelerini kullandı.

Demircan konuklarına Akademi Beyoğlu'nu gezdirdi

Proje tanıtımının ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Birlik Başkanı Faik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine kültür, sanat ve teknik alanlarda ücretsiz eğitimlerin verildiği Akademi Beyoğlu'nu gezdirdi. Demircan, projede eğitim verecek eğitmenlerden bazıları Akademi Beyoğlu'nda kurs açması için görev vermek istediklerini söyledi.