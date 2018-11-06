Gençlere kişisel eğitim

1 Aralık'ta başlayacak ve 4 hafta sürecek programda; akademisyenler, uzmanlar ve özel sektör temsilcileri gençlere kişisel gelişim eğitimleri verecek.

Gençlerin geleceğine katkı sağlamak amacıyla İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kariyer Eğitim Günleri'nin 27.'si için kayıtlar başladı. Kariyer Eğitim Günleri'nde her Cumartesi uzmanlar, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri farklı konularla üniversite sonrasında gençlerin kariyerlerine ışık tutacak sunumlar yapacak.

Alanında uzman eğitmenler katılacak

1 Aralık'ta başlayacak olan eğitim programları kapsamında alanında uzman eğitmen ve akademisyenler; ‘Kariyer Planlaması ve Sınavlar', ‘CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri', ‘İş Hayatında Başarı Adımları', ‘Gelecekte Mimar Liderlik', ‘Sosyal Medya ve Yapay Zeka', ‘İş Hayatında İmaj ve Giyinme Kuralları' konu başlıklarında gençlere eğitimler verecek.

Ayrıca teknoloji, giyim, elektronik, iletişim, gıda ve sinema gibi sektörlerin önde gelen firmalarının yöneticileri Kariyer Eğitim Günleri'nde gençlerle buluşacak ve iş hayatına dair önemli sunumlar gerçekleştirecek.

İstanbul'un iki yakasında eş zamanlı eğitim

27. Kariyer Eğitim Günleri Anadolu Yakası'nda İBB Kadıköy 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda; Avrupa Yakası'nda ise İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde eş zamanlı olarak başlayacak. Kariyer Eğitim Günleri'nin finali özel konukların katılımı ile 22 Aralık'ta İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda yapılacak.

Kontenjan ile sınırlı olan Kariyer Eğitim Günleri'ne katılmak isteyenler gencliksporkariyer.ibb.gov.tr adresinden ön kayıt yaptırdıktan sonra İBB İletişim Noktaları ve Belnet Şubeleri'nden kesin kayıt yaptırmaları gerekiyor. Programlar ve diğer detaylı bilgilere internet sitesinden ulaşılabiliyor.