Gençleri bekleyen sinsi tehlike: Çakmak gazı

Çakmak gazının diğer uyuşturucu maddelere göre daha sinsi bir düşman olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Uğur Kaçmaz, “Çakmak gazı marketten rahatlıkla satın alınabildiği için takibi zordur.Kullanan kişi kendini kısa sürede toparladığı için fark edilemeyebilir. Aileler çocukların uyku düzenini, beslenmesini ve gündelik hayatındaki değişimleri gözleyerek ipuçları yakalamalı” dedi.

Son zamanlarda yurt genelinde yaşanan ölüm olaylarıyla tehlike boyutu fark edilen çakmak gazının kullanımı gençler arasında gözle görülür bir şekilde artıyor. Çoğunlukla arkadaş ortamında eğlence amaçlı çekilen çakmak gazının etkisi kısa süreli olsa da verdiği zararlar uzun vadede ortaya çıkıyor.

Uyuşturucu kullanımını durdurmaya yönelik projelerle 3 yıl içinde 308 kişiyi kurtaran Bağcılar Belediyesi Yeni Bir Ben Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi de bu tehlikeli gidişata dur demek için ailelere uyarılarda bulundu.

“Çakmak gazına uyuşturucu gözüyle bakılmadığı için yaygınlaşması kolay oluyor”

Çakmak gazı konusunda bilgiler veren Uzman Klinik Psikolog Uğur Kaçmaz, “Çakmak gazı kolay ulaşılabilirliği ve ekonomik olduğu için tercih ediliyor. Bu materyale uyuşturucu gözüyle bakmadığı için gençler arasında yaygınlaşması kolay oluyor. Normal bir insan çakmağını doldurma niyetiyle satın alabiliyor. Ama diğer uyuşturucu maddelerini bu kadar kolay temin edemiyor” dedi.

“Çocukların gündelik hayatındaki değişimleri gözleyerek ipuçları yakalayın”

Ailelere büyük görev düştüğünü söyleyen Kaçmaz, “Aileler çakmak gazının alımı satımıyla ilgili bir şey yapamaz. Çakmak gazı marketten rahatlıkla satın alınabildiği için takibi zordur. Çakmak gazı çok sinsi bir düşman anlık keyif verir ve kullanan kişi kendini kısa sürede toparladığı için fark edilemeyebilir. Ailelerin yapacağı en önemli şey çocukların uyku düzenini, beslenmesini ve gündelik hayatındaki değişimleri gözleyerek ipuçları yakalamak. Bunlar arasındaki farklardan yola çıkarak sonuca ulaşmak gerekiyor” dedi.