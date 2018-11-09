Gençlerin dilinden Faruk Nafiz Çamlıbel

'Milli Edebiyat'ın öncülerinden Faruk Nafiz Çamlıbel, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği panelde Esenlerli öğrenciler tarafından anıldı. Öğrenciler Çamlıbel'in hayatını, edebi kişiliğini ve eserlerini anlattı.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Esenler İlçe Müdürlüğü ile birlikte, usta sanatçı ve edebiyatçı Faruk Nafiz Çamlıbel'i vefatının 45. yılında Esenler'de andı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Esenlerli öğrenciler, Faruk Nafiz Çamlıbel'i anlattı. Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı program, Çamlıbel'in hayatını anlatan belgesel gösterimiyle başladı. Moderatörlüğünü eğitimci Selman Acuce'nin yaptığı panelde öğrenciler, "Faruk Nafiz Çamlıbel" konu başlıklı sunumlar yaptılar. Türk edebiyatının usta isimlerinden şair Faruk Nafiz Çamlıbel'i anma panelinde öğrenciler Hazal Taşdemir Faruk Nafiz Çamlıbel'in hayatını, Aybüke İpek edebi kişiliğini, Edanur Taşer de eserlerini anlattı.

Sürgünde yaşadıklarını şiire döktü

Edebiyat öğretmeni olan Çamlıbel'in öğrencilerle olan diyalogunun çok iyi olduğunu söyleyen moderatör Selman Acuce, Çamlıbel'in 10. Yıl Marşı'nı öğrencisi Behçet Kemal Çağlar'la birlikte yazdığı anekdotunu düşerek, sözü Hazal Taşdemir'e bıraktı.

Çamlıbel'in edebi hayatının yanında siyasi hayatıyla ilgili bilgiler de veren Taşdemir, 1964'te Demokrat Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen Çamlıbel'in bu görevine 1960 ihtilaline kadar devam ettiğini söyledi. İhtilalle birlikte bütün arkadaşlarıyla birlikte Yassıada'ya gönderilen şairin, 1961 Eylül ayına kadar burada kaldığını aktaran Taşdemir, "Çamlıbel bu hadiseden sonra siyasi hayatına devam etmek istememiş, burada bulunduğu süre içerisinde çektikleri ve yaşadıklarını kuvvetli hislerle dörtlüklerine yansıtmıştır" dedi.

'Mili edebiyatın öncüsüydü"

Çamlıbel'in "Milli Edebiyat" akımının etkisinde kalarak topluma yönelmeye ve topluma yönelik eserler verdiğini söyleyen Aybüke İpek, Çamlıbel'in halkı yakından tanımak için Anadolu'ya yöneldiğine değinerek şunları aktardı:

"Çamlıbel İstanbul'a döndükten sonra verdiği eserlerinde ve bakış açısında değişmeler olmuştur çünkü artık Anadolu'daki insanlara romantik gözlerle bakmaz, onlara çektikleri sıkıntı ve acıların farkında olarak yaklaşır. Beş Hececiler'in en genci ve en tanınanı olan Çamlıbel'in edebi hayatını iki dönemde ele alabiliriz. İlk dönemde eserlerinde bireysel ve aşk temalarını, ikinci dönemde ise toplumsal temaları işlemiştir. Birçok şair Çamlıbel'den etkilenmiştir. Milli edebiyatın öncülüğünü yaparak, akımın ilk bilinçli bildirisi olarak kabul edilen 'Sanat' şiirini yazmıştır. Aynı zamanda bu şiir yeni Türk aydınının sanata olan bakışını da yansıtmaktadır."

Panelde Edanur Taşer de Çamlıbel'in makale, şiir ve tiyatrolardan oluşan eserleri hakkında bilgi verdi. Programın sonunda Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, panelistlere Faruk Nafiz Çamlıbel'in eserlerinden oluşan kitap seti hediye etti.