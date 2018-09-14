‘Gençlerin Fısıldadıkları' adlı kitap raflarda yerini aldı

Yerel Gazeteci Hasan Terzi, yıllardır tuttuğu notları ‘Gençlerin Fısıldadıkları' adıyla kitap haline getirdi. Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Hasan Terzi, “Zaman geçiyor, dünya her yönüyle değişiyor. Binilen otomobiller, oturulan evler, ayağa giyilen çoraplar bile değişirken onların hiç değişmeden yerinde saymalarını mı bekliyordunuz? Onlar da değişiyor. İşte bu kitap bu değişimi bir nevi gözümüze çarpıyor.” şeklinde konuştu.

5 yılda 66 il, 695 ilçe gezip 26 bin km yol kat ederek yaklaşık 15 bin gencin derdini ve hayallerini dinlediğini söyleyen Hasan Terzi, ‘Gençlerin Fısıldadıkları' isimli kitabında Sivas'tan Ağrı'ya, Adana'dan Amasya'ya, Çanakkale'den Şırnak'a kadar devam eden bir sürecin öne çıkardıklarını paylaştığını ve kitabın yaşanmış hikayelerden oluştuğunu belirtti.

Hasan Terzi “Zorlu bir süreçti yaşadıklarım. Aslında 26 bin km yol kat etmek değil de, o süreçte konuştuğum kişilerden kimlere, ne kadar yer vermem konusunda karar verirken daha çok zorlandım. Ortaya bu ilginç kitap çıktı.” dedi. Kitabında, gençlerin eğilimlerini matematiksel olarak ortaya koyan verilere, dünya tarihine damgasını vurmuş insanların gençlerle ilgili dikkat çekici sözlerine de yer verdiğini ekledi. İkinci kitabının da hazırlıklarına başladığını belirten Hasan Terzi, yeni kitabında, kendi hayat hikayelerinin konu edinilmesini isteyen gençlerin ve ailelerinin de kendisine sosyal medyadan ulaşılabileciğini sözlerine ekledi.