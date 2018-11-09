Gençlik Merkezi öğrencileri Eskişehir gezisinde

Eyüpsultan, Yeşilpınar, Güzeltepe ve Pirinççi gençlik merkezi öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen Simurg gezilerinin bu seferki durağı Eskişehir oldu. Eskişehir gezisine Yılmaz Büyükşeren Balmumu Müzesi'ni ziyaret ederek başlayan SİMURG'lu öğrenciler burada eğlenceli dakikalar geçirdi. Karşılaştıkları balmumu heykelleri büyük ilgiyle inceleyen öğrenciler burada dünyaca ünlü sanatçıların ve siyasetçilerin heykellerini gördü.

Eşkişehir Şelale parkında öğle yemeği molası veren küçük gezginler burada sınav döneminin yapmış olduğu stresi ve baskıyı atabilmek adına kısa bir doğa yürüyüşü yaparak vakit geçirdi. Öğle yemeği molasının ardından tarihi Odunpazarı evleri ve çarşısını gezen öğrenciler günün sonunda Sazova Milli Parkı'nda bol bol doğa fotoğrafları çekip temiz havanın keyfini çıkardı.

Geziye katılan öğrencilerden Ayşenur Tabak memnuniyetini dile getirerek, “Eskişehir'e ilk kez gittim. Arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle keyifli bir gezi yaptık. Balmumu Müzesinde bir çok ünlü isimle karşılaştık. Onlar hakkında bilgiler aldık. Doğa fotoğrafları çektik. Bize bu gezide destek olan öğretmenlerimize, Eyüpsultan Belediye Başkanımız Remzi Aydın'a tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.