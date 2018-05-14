Bunun da temeli çocuklarımızın okullarda sporla tanışması sporu sevmeleri ile ilgili çalışmalar. Bu çok önemli bir adım bunu iki bakanlık olarak yoğun bir şekilde takip edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi tanıtımına katıldı. Programdan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan bakanlar, sporun ve eğitimin öneminden bahsetti.

"Son 15 yıldır spora yapılan çok büyük yatırımlar var"

Uluslararası alanda milli sporcular yetiştirebilmek için çocuklara sporu okullarda sevmeleri gerektiğini vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ”Bütün okul salonlarını bütün mahallelerdeki spor sahalarını çocuklarımız için onların sporla tanışmaları için emrine sunuyoruz. Son 15 yıldır spora yapılan çok büyük yatırımlar var. Bizim bu salonları doldurmamız lazım. Uluslararası alanda milli sporcular yetiştirmemiz lazım. Bunun da temeli çocuklarımızın okullarda sporla tanışması sporu sevmeleri ile ilgili çalışmalar. Bu çok önemli bir adım bunu iki bakanlık olarak yoğun bir şekilde takip edeceğiz. Federasyonlarımızla birlikte bu bilgileri paylaşacağız. Kulüplerimiz bu sporcuları kendi takımlarında oyuncu olarak yetiştirecekler. Türk sporuna dünyada, olimpiyatlarda başarı elde edecek başarılı sporcular ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

"Olimpiyat branşlarını sevdirmek için bir çizgi film hazırlığı içerisindeyiz"

Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak projelerinin olduğunu ifade eden Bakan Bak, “Mili Eğitim Bakanımızla beraber diğer projelerimiz var, ortak çalışmalarımız var. bunlardan bir tanesi de de tabi okul spor salonlarının sayısının artırılması ve okul spor salonlarının ortak kullanılması. Biz bu noktada da salonların bütün vatandaşlarımız tarafından, çocuklarımız tarafından ortak kullanılması için beraber bir çalışmayı da yürütüyoruz. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu yıl yaklaşık 100 milyon TL bir bütçe ayırdık. Önümüzdeki yıl bu bütçeyi iki katına çıkaracağız. Çünkü yetenek taramasından çıkan sporcularımız var. Sporun tabana yayılması için çok önemli bir şey. Ardından çocuklara olimpiyat, olimpiyat branşlarını sevdirmek için bir çizgi film hazırlığı içerisindeyiz. Bunun çalışmaları tamamlanıp 52 bölümlük bir çizgi film olacak. Çocuklarımız hem sahada spor yaparken orada kahramanların hareketlerini de kendileri yapmaya çalışacaklar. Sadece şöyle yapın böyle yapın demekle değil onlara sporda kahramanlar üreterek, kahramanlar ortaya koyarak onların çizgi filimle beraber bunları uygulamalarını sağlamak amacındayız. Bu noktada birlikte hareket ediyoruz” diye konuştu.

“Türk sporu iyi yolda inşallah bir sıçrama, bir ilerleme ortaya çıkacak”

“Türk sporunda ciddi bir alt yapı ve buradan gelen sporcuların başarıları var” diyen Bakan Bak, ”Geçen hafta güreşçilerimiz 5 altın , 8 bronz madalya alarak geldiler. Yüzmede de başarılı sporcular istiyoruz. Atletizmde de istiyoruz. Diğer branşlarda da istiyoruz. Burada çok önemli bir şey daha var. Bundan yaklaşık 2 ay önce çıkardığımız bir yasa ile beraber profesyonel kulüplerin üretikleri vergi gelirlerini amatör branşlara harcama kaydıyla onlara iade ediliyor. Türkiye’de amatör branşlar için yaklaşık her yıl 300- 350 milyonluk bir ekstra kaynak demek. Ben inanıyorum ki marka kulüplerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir diğerleri Türk sporuna amatör branşlarda sporcular yetiştirecekler. Ben istiyorum ki Fenerbahçe’nin olimpiyat şampiyonu sporcusu olsun. Galatasaray’ın olimpiyat şampiyonu, kürekçisi, yüzücüsü olsun. Beşiktaş’tan bir boksörün branşında, hentbolda olimpiyat şampiyonu olsun. Bu marka değerleri Türk sporunun gelişmesi için kullanmak arzusundayız. Türk sporunun geleceğe doğru emin adımlarla yürüdüğünü söyleyebiliriz. Türk sporu iyi yolda inşallah bir sıçrama, bir ilerleme ortaya çıkacak. Sporun uyuşturucu ile mücadelede en etkin araç olduğuna inanıyoruz. Sporla beraber uyuşturucuyu da yeneceğiz, terörü de yeneceğiz, teknolojik bağımlılığı da yeneceğiz” ifadelerini kullandı.

“Eğitime önem veren her şeye önem vermiş demektir”

Bu projenin bir başlangıç olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise ”Her bir evladımızın bir spor dalında lisans alacak kadar eğitilmesini istiyoruz. Genel kuralımız şu; bu yıl 1 milyon 200 bine yakın öğrencimizi yetenek taramasından, gelecek yıl 9 milyon öğrencimizi yetenek taramasından geçireceğiz. İnşallah burada yetenek taramasıyla her bir öğrencimizin kendi yeteneğine uygun şekilde bir spora yönlendirilmesini ve o spor dalında eğitilmesini istiyoruz. Başarılı olanlara da hem Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem de Milli Eğitim Bakanlığı olarak ödüllendirme yapacağız. Rukiye Yıldırım Avrupa Tekvando Şampiyonasında altın madalya aldı. İstiklal marşımızı çaldırdı. Bayrağımızı göndere çektirdi. Bu orta okul döneminde keşfedilen sporcularımızdan birisiydi. Bu proje bir başlangıçtır. Genel sloganımız şu; eğitime önem veren her şeye önem vermiş demektir. Türkiye bugün en büyük yatırımını eğitimine yapmaktadır” dedi.

“Heyecandan yerimizde duramadık neredeyse ve anında projeye sponsor olmayı kabul ettik” diyen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, “Turkcell Türk sporun markasıyla gerçekten Türk sporunun hizmetinde. Biz sporumuzun her dalında sponsor olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin geleceğine, gençlerimizin sağlığına toplumsal huzura destek veren her projenin arkasında durmaya gayret ediyoruz. Ben bu projenin çok başarılı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.