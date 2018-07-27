Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet kasapoğlu’ndan gençlere müjde

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (TRT) düzenlediği 4. Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni’nde gençlere müjde vererek bakanlık bünyesinde proje destek ofislerinin kurulacağını söyledi. Bilim, sanat, spor, edebiyat gibi alanlarda kurulması planlanan ofisler aracılığıyla, gençlerin hayata geçirmeyi hedefledikleri projelerin ve özgün çalışmaların desteklenmesi hedefleniyor.

İstanbul’da düzenlenen 4. Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni’nde gençlere seslenen Bakan Kasapoğlu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun yarım asrı aşan birikim ve tecrübesini gençlerle buluşturmasının önemini vurgularken, gençlerin iletişim alanında varlık göstermelerinin Türkiye adına umut verici bir durum olduğunu belirtti. Bakan Kasapoğlu, “İletişim; sanat, bilim, spor gibi kültürlerarası bağları kuran köprülerin önemli bir parçasıdır. Bugün burada bizlere umut vaat eden sizler, gelecekte kendinize özgü dil ve bakışla işte bu köprünün mimarı olacaksınız” dedi.

İletişimin günümüz dünyasındaki önemini de dile getiren Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu, “İletişim üzerinden dünyayla bütünleşirken, bireylerin ve toplumların yerel karakteri muhafazası bu noktada oldukça önemli. Aksi takdirde küreselleşme, kültürleri tek tipleştiren bir sisteme dönüşüyor” İfadelerini kullandı.

“Bir pergel misali dünyayı dolaşacağız”

Gençlerin Türkiye’nin sahip olduğu zengin mirası iyi öğrenmesi gerektiğini belirten Bakan Kasapoğlu, “Bunun için bir ayağımızı kendi medeniyetimizde sabit kılarak, diğer ayağımızla bir pergel misali dünyayı dolaşacağız. Bunu başarabilmek, günün gerektirdiği teknik donanımın yanında; binlerce yıllık kültürel birikimimize hâkim olmayı gerektirmektedir.” diye konuştu.

“TRT Türkiye’nin dünyaya açılan dili olmuştur”

TRT’nin Türkiye ve gençler adına önemli bir misyona sahip olduğunun altını çizen Kasapoğlu, "TRT, kendi medeniyet birikimimizin ürünlerini dünyaya tanıtmakta yüz ağartıcı hamleler gerçekleştirerek, Türkiye’nin dünyaya açılan dili olmuştur. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’i çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Ülkemizin iletişim alanında kazandığı saygın isimler için bu kurum dün nasıl bir okul, bir üniversite olduysa bugün de gençlerimizin donanımı için eğitici, öncü rolünü başarıyla sürdürmektedir. Gençliğe büyük önem veren Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle; ‘Sorgusuz, sualsiz itaat eden bir gençlik değil neye inandığını, neyi savunduğunu, neyin mücadelesini verdiğini bilen, bunun için gereken her tür donanıma sahip bir gençlik’ ülkemizin yarınlara bırakacağı en kıymetli mirastır” dedi.

“Gençlik ve Spor Bakanlığımız gençlerin bakanlığıdır”

Türkiye’nin yarınlarına uzanan yolunu gençlerle birlikte yürüyeceklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Ülkemizin hiç hak etmediği halde dünyada maruz kaldığı haksızlıkları tersine çevirmek yine siz sevgili gençlerimizin dünya ile kuracağınız doğru iletişim sayesinde mümkün olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız siz gençlerin bakanlığıdır. Bu aidiyeti samimiyetle hissetmeniz ve önerilerinizle, tekliflerinizle ve hattâ ikazlarınızla bizleri desteklemeniz en büyük arzumuzdur’’ açıklamasında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, proje destek ofisleri kuruyor

Törende ödül takdimi için tekrar sahneye çıkan Bakan Kasapoğlu’ndan gençleri heyecanlandıran bir de müjde geldi. Bakan Kasapoğlu, “Arkadaşlarımızın çalışmalarını ilgiyle takip ettim. Geleceğimizin iletişimcileri adına, yarınlarımız adına ümitlerim arttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak proje destek ofislerimizi tesis edeceğiz. İletişimci potansiyeli olan arkadaşlarımızın projelerini, özgün çalışmalarını en yakın zamanda destekleyeceğiz. Gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek, bilim, sanat, spor, edebiyat alanlarında fikir ve projelerine destek sağlamak için daima sizlerin yanınızdayız” şeklinde konuştu.

TRT’nin Tepebaşı Stüdyosu’nda düzenlenen törene Bakan Kasapoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve çok sayıda davetli katıldı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışma, Sesli-Görüntülü Habercilik, Radyo Yayıncılığı, Televizyon Yayıncılığı ile İnternet Yayıncılığı olmak üzere 4 ana dal ve 10 alt kategoriden oluştu.