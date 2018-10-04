Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan gençlere internet bağımlılığı uyarısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, gençleri internet bağımlılığına karşı uyararak, "İnternet bağımlılığı ve benzeri olgulara karşı gençlerimizi uyanık olmaya davet ediyorum” dedi. Bakan Kasapoğlu, Batman'da şehit düşen askerler için de başsağlığı diledi.

Türkiye'nin geleceğinin genç katılımcılar ve Türkiye ile dünyadan akademisyenlerin katılımıyla konuşulacağı "Türkiye'nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu" başladı. Sultangazi Belediye Başkanlığı tarafından Sultangazi Belediyesi Nikah ve Konferans Sarayı'nda düzenlenen sempozyumun açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Türkiye'den ve dünyada çok sayıda akademisyen ile çok sayıda öğrenci katıldı. Sempozyumda megakentte yapılan kapsamlı bir gençlik araştırmasının sonuçları da açıklandı. Sonuçlarla gençlerin sosyal medya uygulamalarında en çok hangi siteleri kullandığı, kitap okuma oranları, gündelik alışkanlıkları gibi birçok bilgi katılımcılarla paylaşıldı.

Sempozyumda konuşan Bakan Kasapoğlu, sözlerine Batman'da şehit düşen 7 asker için başsağlığı dileyerek başladı. Gençlerin bilinçli bir nesil olduklarını 15 Temmuz'da gösterdiklerini belirten Kasapoğlu, “Öncelikle bu sabah Batman'da şehit düşen kardeşlerimize Cenab-ı Allah'dan rahmet diliyorum. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle de milletimizin geleceğe olan güçlü yürüyüşünde hiçbir gücün durduramayacağını ifade etmek istiyorum. Gençlerimiz üzerinde vesayet oluşturma niyetinde değiliz. İnternet bağımlılığı ve benzeri olgulara karşı gençlerimizi uyanık olmaya, bilinçli olmaya davet ediyorum. Dünyada en yeni spor tesislerine sahip olan ülke Türkiye, fakat kullanım noktasında ciddi eksikliklerimiz var. Bağımlılıklara karşı savaşı da topyekün bir şekilde gerçekleştirmek zorundayız. Bunun ülkesini ve milletini seven herkesin öncelikli bir görevi olması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gençlerde protest, eleştirel olmak çok daha yaygın"

Dünyanın Millet Kıraathaneleri'nin çok eleştirildiğini ancak şu an işleyişin çok iyi olduğunu dile getiren Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise, ülkelerin kendi kararlarını alabilecek dik duruşa sahip olmasının gerekliliğini vurguladı. Erdoğan, “Bu sempozyumun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'de Gençlik Kolları her zaman bir şikayet unsuru olarak değerlendirilir. Doğru bir yerde olmadığımızı söyleyebiliriz. Şunu hakikaten içtenlikle söylemeliyim özgüven meselesi çok belirleyici bir ülke için de. Gençlerde protest, eleştirel olmak çok daha yaygın, popülerdir, çok daha caziptir. Bir kıyafet giydirildi bize ve bu bizi komik gösteriyor, çünkü bize ait değil. Şu anda giydiğimiz ceketten, kravattan bahsetmiyorum ama bu da onun parçası. Gençlerimizi kendi kimliğimizle buluşturduğumuz zaman dengeyi yakalamış olacaklar” diye konuştu.

“Sultangazi için çok anlamlı ve tarihi bir gün”

42 akademisyenin katıldığı sempozyumun bugünün emanetini geleceğe taşıyacak olan gençler için önemli olduğunu ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Bugün Sultangazi için çok anlamlı ve tarihi bir gün. Sevgili gençlerle yaptığımız sempozyumun çok büyük anlam ifade ettiğini düşünüyorum vatan millet olmak bir aşk çaba ister. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin bizden sonrakilere ne bırakacağı çok önemli çok ciddi sorumluluğumuz olduğuna kanaat ediyorum” dedi.

Açılış hediye takdimiyle sona ererken, Türkiye'nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu 5 Ekim tarihine kadar sürecek.