Genesys'ten CCR'a 3 ödül birden

Genesys, Türkiye'deki başarılı iş ortaklarını seçti. Çağrı merkezi sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip CCR, 3 ödül birden kazandı.

Dünya çapında iletişim merkezi çözümleri pazarının önemli isimlerinden Genesys, Türkiye'de en üst seviye Gold iş ortağı olan CRR'ı 3 ödüle layık gördü. Türkiye'nin yanı sıra, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına da hizmet veren CCR, kurumsal kategoride 'En Yüksek Gelir Elde Eden Partner' ve 'Gold Partner', bireyselde ise 'En İyi Satış Personeli' ödüllerini almaya hak kazandı.

20 yılın üzerinde deneyimiyle çağrı merkezi sektöründe teknoloji ve danışmanlık hizmet veren CCR, kurumsal kategoride 2017 yılında Türkiye pazarında elde ettiği ciroyla Genesys'in 'En Yüksek Gelir Elde Eden İş Ortağı' ödülünü kazandı. Sahip olduğu sertifikalı Genesys uzmanları, yüksek NPS (Net Promoter Score) puanı ve teknik destek performansıyla da 'Gold Partner' ödülünü aldı. Bireysel kategoride ise yüksek gelir artışındaki en önemli paya sahip olan CCR'dan Satış ve İş Geliştirme Müdürü Cem Durna Genesys 'En İyi Satış Personeli' ödüne layık görüldü.

Ödüller hakkında konuşan CCR CEO'su Türker Erkin şunları aktardı: "Müşteri deneyimi ve çağrı merkezi alanında teknik danışmanlık, hizmet ve yeni nesil çözümleri müşterilerimizle sunuyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana hep bir adım önde olmak için çok çalıştık. Ar-Ge departmanımız, satış ekibimiz ve teknik destek birimizle fark oluşturduğumuza inanıyorum. Sadece Türkiye'de değil Avrupa ve Orta Doğu'da da gerek Genesys'in ürünlerini gerekse CCR'ın kendi çözüm ve hizmetlerini sektörle buluşturmaya devam ediyoruz. Aldığımız bu ödüller ve Bilişim 500 listesindeki istikrarlı yükselişimiz doğru yolda ilerlediğimizin göstergesi oldu. En önemli iş ortağımız Genesys ile Avrupa, Orta Doğu ve Türkiye'de büyük işler başarmaya devam edeceğiz".