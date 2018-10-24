Genk'in golcüsü Beşiktaş karşısında yok

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Beşiktaş'a rakip olacak Genk'te golcü oyuncu Leandro Trossard, sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında yarın Vodafone Park'ta Genk'i ağırlayacak. Yarın 22.00'de oynanacak karşılaşma öncesi Belçika temsilcisi golcü oyuncu Lenadro Trossard'in adale sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Genk formasıyla bu sezon 17 maçta 15 gol ve 4 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu Leandro Trossard'ın adale sakatlığı sebebiyle Beşiktaş karşısında görev yapamayacağı duyuruldu.