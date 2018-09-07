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07 Eylül 2018 13:08

Geri dönüşüm atıklarını bu konteynera atan vatandaşların İstanbulkart’ına para yüklenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geri Dönüşüm kapsamında hayata geçirilen Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerına atık pet şişe ve alüminyum içecek kutusu atan her İstanbulkart kullanıcısının kartına belirli miktar para yüklenecek.

Geri dönüşüm atıklarını bu konteynera atan vatandaşların İstanbulkart’ına para yüklenecek

07 Eylül 2018 13:08


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde “Geri Dönüşümde Kazan-Kazan Dönemi” başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hizmete girecek olan “Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri” projesinin lansman töreni gerçekleşti. Geri dönüşüme destek amacıyla yapılan Akıllı Geri Dönüşüm Konteynera 0,33, 0,5, 1 ve 1,5 litrelik pet şişe; 0,33 ve 0,5 litrelik alüminyum içecek kutusu atan İstanbulkart kullanıcısı olan vatandaşların kartlarına belirli miktar para yüklenecek. Lansman töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerı projesinin içerisinde bulunan takip sistemi ile de, belirli miktarlarda pet şişe atan vatandaşlara, İstanbul’da bulunan şehir tiyatrolarına ücretsiz bilet, sosyal tesislerde indirimli yemek yeme gibi pek çok avantaj da sağlanabileceğini dile getirdi.



“Pet şişeyi konteynera atan her kişinin İstanbulkart’ına bir bedel ödenecek”


Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerini tanıtan ve detayları aktaran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Belirli yerlere koyacağımız bu konteynerlarla pet şişelerin toplanması ve toplanırken de o pet şişeyi konteynere atan her kişinin İstanbulkart’ına bir bedel ödenmesi öngörüldü. 0,33 Litrelik, 0,5 litrelik, 1,5 litrelikler olmak üzere pet şişeler; 0,33 litrelik ve 0,5 litrelik metal içecek kutularının toplanmasıyla ilgili bir çalışma. 0,33 litrelik 10 gramlık petlerimiz atıldığı zaman İstanbulkart sahibine 2 kuruş, 0,5 litrelik pet şişeye 3 kuruş, 1 litrelik pet şişeye 6 kuruş, 1,5 litrelik pet şişeye 9 kuruş olmak üzere para yükleniyor. 0,33 litrelik alüminyum içecek kutusuna 7 kuruş, 0,5 litrelik alüminyum içecek kutusuna 9 kuruş olmak üzere para yüklüyoruz. Akıllı konteyner sisteminde, atıkları bu konteynere atan her kişiyi, her kartı takip edebilen bir yapı var. 50 pet şişe atan, 100 pet şişe atanlar Şehir Tiyatrolarımızdan ücretsiz bilet alabilme, sosyal tesislerimizde indirimli yemek yiyebilme gibi Büyükşehir Belediyemizin değişik hizmetlerinden de bu konuda öncelikli olarak istifade edebilecekler” diye konuştu.




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