Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 09:12

Geri dönüşüm malzemelerinden müzik aleti yapıyorlar

Çekmeköylü çocuklar, atık malzemelerden müzik aletleri, oyuncaklar yaparak geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Geri dönüşüm malzemelerinden müzik aleti yapıyorlar

19 Haziran 2018 09:12


Çekmeköy Belediyesi’nin desteği ile geri dönüşüm malzemelerini toplayan 5 ile 12 yaşları arasında çocuklar müzik aleti, oyuncaklar yaparak malzemeleri geri kazandırıyor. Çevre bilinci oluşan çocuklar ileri dönüşüm atölyesinde öğretmenleri Gamze Cücenoğlu ile birlikte aktivitelerde bir araya geliyor. Atıkların doğru şekilde değerlendirilme bilincini öğrenen çocuklar her hafta faaliyetlerini sürdürerek, atık malzemeleri yeniden kazandırıyor.


İleri Dönüşüm Atölyesi öğretmeni Gamze Cücenoğlu, “Çekmeköy Belediyesi ile beraber burada bir ileri dönüşüm atölyesi yapıyoruz. 5 ve 12 yaş çocuklar arasında atacağımız bir takım ürünleri atmıyoruz. Buraya getiriyoruz. Getirdikten sonra müzik aletleri bir takım kolajlar yapıyoruz. Her hafta yapıyoruz. Şimdi de bir çalışma yapacağız” dedi.


Geri dönüşümle ilgili çalışmalar yapan Burak İnan isimli öğrenci, “Burada bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Çok eğlenceli geçiyor. Her hangi bir ücret vermeden. Burada yerleri çöp atmıyoruz. Dışarıdan bulduğumuz atıkları toplayıp onları ileri dönüşüm malzemesi dönüştürüyoruz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç