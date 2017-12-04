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04 Aralık 2017 14:53

Gezinti teknesine kumar baskını: 30 gözaltı

Beyoğlu’nda, demirli gezinti teknesine düzenlenen kumar baskınında işletme sahibi ile tombala oynayan 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gezinti teknesine kumar baskını: 30 gözaltı

04 Aralık 2017 14:53

Operasyon anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.


Beyoğlu Hasköy Sahil’de demirli bulunan bir gezinti teknesinde tombala oynatıldığı yönünde ihbar alan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, tekneye gece yarısı baskın düzenledi. Teknede tombala oynadıkları belirlenen 29 kişi ile bu kişilere yer temini ettiği ileri sürülen T.S. adlı zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


Operasyonda 1 adet tombala makinesi, 90 adet numaralı tombala topu, çok sayıda kart ve pul ile 425 lira para ele geçirildi. Tekne sahibi T.S. hakkında ’kumar oynamak için yer temin etmek’ suçundan adli işlem başlatılırken, tombala oynadıkları belirlenen 29 kişiye ise ’kumar oynamak’tan, 227’şer lira idari para cezası uygulandı.


Öte yandan, operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.




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