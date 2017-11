Gianni Infantino: “Mali Fair-Play başarılı oldu"

FIFA’ya üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleşti. Toplantı FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in de katılımıyla yapıldı. Burada konuşma yapan Gianni Infantino, “Türkiye Futbol Federasyonu’na teşekkür ederim. Tüm teşekkürü Türkiye’ye etmek lazım, bizi bu güzel kentte iyi ağırladılar. Futbol zirvesi için güzel lokasyon. Farklı kıtanın temsilcileri geldi. Çeşitli çalışmalarda bulunduk. Beşiktaş’ı Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısından dolayı tebrik ederim. TFF Riva Tesisleri’nden çok etkilendim. Futbol takımlarına ayrılan alanlar beni çok etkiledi. Futbolu tartıştık, konuştuk. Alt yapı müsabakalarının FIFA’da gelecekte nasıl olacağı konuşuldu. Kadın ve erkek alt yapı takımlarının geliştirilmesi konuşuldu. Alt yapı gruplarındaki turnuvaların iki yılda bir değil, her yıl düzenlenmesi öneriliyor. Futbolun gelişmesi, alt yapıdan oyuncuların gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Mayısta kongrede Bahreyn’de fikrimi sunmuştum. Kadın futbolunun gelişmesi için çalışmalarının olması gerektiğini söylemiştim. Kadın futbolu Avrupa’da gelişti. Fakat Avrupa dışında böyle değil. Futbol programı olacak. FIFA’nın futbol yatırımları projelerini dünyaya dağıttığı 1. 4 milyar Dolar’lık bir proje. 4 yıllık süre zarfı içinde yapılacak proje, futbol için harcanacak. Federasyonların yarısından fazla destekliyor. Federasyonlar sayesinde futbolun gelişmesi için bir şeyler yapacağız. Toplantı serisinden söz ediyorum. Farklı toplantılar yapılacak. Transfer sisteminin geleceği önemli. Uluslararası maç takviminin nasıl olacağını konuştuk. Milli takımlar ve kulüpler için nasıl olmalı diye. 211 tane üyemiz var. Önümüzdeki haziranda Rusya’da toplantı olacak. Mayısta da Kolombiya’da konsey toplantımız olacak” diye konuştu.

“Transfer süresi kısa olmalı mı diye konuştuk”

FIFA başkanı olarak üye federasyonlarla temasta olmanın çok önemli olduğunu belirten Infantino, “Karar almadan önce üzerine konuştuğumuz konular oldu. Üye ülkelerle bu konuları paylaşmamız lazım. Farklı lokasyonda farklı sorunları olan federasyonların birlikte çözmeye çalıştık. Futbolu geliştirmemiz gerekiyor. FIFA olarak da bizler de geliştirmeye çalışacağız. TFF en önemli federasyonlardan bir tanesi . Futbol tarihinden dolayı da TFF önemli. Türkiye, Avrupa için, tüm dünya için önemli. Geçen sene Dünya Kupası’na odaklanmıştık. Takımların sayısı arttırıldı. Transfer sistemi için tüm paydaşlarla konuştuk. FIFA olarak bu meselelere ciddi olarak eğildiğimizi düşünüyorum. Yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz. Transferler için her yıl 5 milyar Dolar gibi miktardan söz ediyoruz. Belki yüzde 10 menajerlere gidiyor. Futbolun dışına gidiyor. Bu transfer aktiviteleri artıyor. Transfer için en önemli şeylerden biri, iş birliği. Futbolcu yetiştirenler de ödüllendirilmeli. Oyuncuların sayısına da bakmak gerekiyor. Antrenmanların önemine bakmak lazım. Takımların oyuncularını nasıl yetiştirmemize bakmamız gerekiyor. Yaz ve kış transfer sezonun daha kısa olmasını konuştuk. Lig başlamadan bitmesini konuştuk. Kiralık oyuncuların durumuna bakmamız gerekiyor” diye konuştuk.

“Başkan olduğumda FIFA zehirli bir kurum gibi görüyordu”

Futbolu korumaları ve geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Infantino, “Yatırımlarımızı arttırmalıyız. Hem şeffaf olmalı hem de hesap verebilmeliyiz. FIFA’ya geldiğimde FIFA’nın en zor anlarından biriydi. FIFA zehirli bir kurum gibi görüyordu. Şu an genç oyunculardan, Dünya Kupası’ndan söz etmeliyiz. Çünkü diğer tarafta iyi bir yönetim tarafı var. Her şey açık olursa, karar alma süreçlerimiz açık olursa tüm dünya futbolu ileriye gidecektir. Rusya’da her şey muazzam olacak. FIFA’nın ismi söz konusu olduğunda büyük bir değer görünüyor. Daha güvenilir gözükmeye çalışıyoruz. Ticari ortaklarınız olmadan futbolu geliştiremezsiniz. Zor durumda olan ülkeler var. Yardım etmeliyiz. Ben kendim için yardım ediyorum. Bu tip zirveler değerlerin paylaşılması ve futbolun koruması için önemli. Video destekli hakem sistemini sahada deniyoruz.. Türkiye’de bu testler yapılıyor. Reformlar yapmaya çalışıyoruz. Futbol neşeli olması gerekiyor ama bazen de katı olabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mali Fair-Play başarılı oldu”

UEFA’da Mali Fair-Play’i tanıttıklarını ve başarılı olduklarını açıklayan Infantino, “Aslında takımların sayısı ile ölçülemeyecek bir başarı. Bu somut rakamlarla ölçülebilecek bir durum. 6 yıl önce tanıttığımızda Avrupa’da 1.7 milyar Euro. Geçen yıl ise 100 milyon Euro kadardı. Bu da büyük bir başarıdır. Yüzde 90’lık mali kayıp değişimi var. UEFA, sistemin genel olarak kulüp sistemin daha iyi olabilmesi için konuşmalar başlattılar. Sorumluluk almamız gerekiyor. Futboldaki tüm aktörlerin sorumluluk alması gerekiyor” dedi.

“Yerli oyuncuların yetiştirilmesi futbol için hoş karşılanacaktır”

Türkiye’de gündemde olan yabancı sınırlaması konusunun sorulması üzerine Infantino, “Yerel futbolcuları nasıl arttırabilmemize bakmak gerekiyor. Yerel futbolcu olmazsa problem olacaktır. Bazı kurallar olması gerekiyor. Biraz detaylı bakmamız gerekiyor. Kulüplerin yerel futbolcuları yetiştirmesi için çalışmalar yapmamız gerekiyor. İyi ve kötü kulüplerimiz var. Geçtiğimiz Avrupa Birliği’nde kısıtlamalar vardı. Şimdi AB mevzuatı gereği yok. Yerli oyuncuların yetiştirilmesi futbol için hoş karşılanacaktır” diye cevap verdi.

“Türkiye çok iyi ev sahibi olur”

Türkiye’nin EURO 2024 ev sahipliği adaylığının hatırlatılması üzerine FIFA Başkanı, “Benim sorumluluğum değil bu konuyla ilgili karar. Altın ya da gümüş madalya alacaktır. İki tane aday var. Alt yapı, statlar karşısında çok etkilendim. Türkiye ile etkilendiğim noktalar çok fazla. Bazı ülkelerde futbol din gibi oluyor. Türkiye’de de dinin ötesinde. Herkesin futbola ilgisi var. Türkiye’de futbol her an yaşanan bir şey, liginin ötesinde. Türkiye, tam futbol ülkesi. 2024’e adaylığını koyması çok önemli bir şey. Türkiye çok iyi ev sahibi olur. UEFA’ya kalmış karar vermek. Çok zor bir görevleri var. Ya yeni ufuklara açılacak ya da bildikleri bir ülkede düzenleyecekler” ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı Infantino, milli takımlarında sakatlanan futbolcuların bir güven altında ve sigortalarının olduğunu belirtti.

“Değerleri korumamız gerekiyor”

Futbolcuların milli takım seçim hakları konularında değerlendirmelerde bulunan FIFA Başkanı, “Analiz ediliyor. Şöyle bir kural var; oynadığı milli takımda oynamadığı bir milli takıma geçmesinde ayrı bir kural var. Milli takımlarda oynarsa değişiklik yapamıyorsunuz. Bu da düzenleme için tartışılıyor. Farklı fikirler var. Federasyon başkanları ile konuştuk. Kurallarda katı davranmamız gerekiyor. İstisnai durum olabilir. Bir Dünya Kupası’nda milli takımda oynarsa, diğer Dünya Kupası’nda da oynayacak. Değerleri korumamız gerekiyor. Kalpten oynamak, gurur duymak, bunlar da futbolun değerlerinden biri. Siz ait olduğunuz ülke için oynarsınız. Küreselleşme dünyası. Gelecekte bu değişebilir” diye konuştu.

"Kuralları değiştirirken, 100 kez düşünülmesi gerekiyor"

Kuralları değiştirirken, 100 kez düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Infantino, “Eski maçlarla karşılaştırdığımızda kalite harika. Bunu korumamız gerekiyor. Çeşitli fikirler öne sürülüyor. Yapılsın fakat değişime gidersek çok uzun bir yol. 1.5 yıl önce bir kural değişikliği yaptık. Tüm dünyanın istediği bir kuraldı. Her şey adil olduğu için çok konuşulmadı. Onun dışında çeşitli testler yapıyoruz, video destekli hakemlik için. Başarılı oldu. Tüm problemleri çözmüyor ama olabilecek hataları düzeltiyor. 2017 yılında bir saniye içinde herkes hakem hata yaptı mı yapmadı mı biliyor. Tek bilmeyen hakem. Hakem de hata yapar. Türkiye’de bu projeler yapılıyor. Zaten büyük ülkelerle yapıyoruz” dedi.

Infantino ayrıca 2026 Dünya Kupası’nda 32 yerine 48 takımının katılacağını söyledi.