Gıda denetimlerinde ceza yağdı

Ramazan ayında 10 bin işletme denetime tabii tutulurken, 2018 yılında kontrol edilen işletme sayısı 80 bine ulaştı. 2018 yılı denetimlerinde toplam 2 bin 320 işletmeye, toplam 10 milyon 495 bin 595 TL ceza kesildi.

İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, içinde bulunduğumuz Ramazan ayı ve yaklaşan bayram öncesi tüketimi artan ürünlere yönelik gıda denetimlerini sıklaştırdı. Et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri, süt ve süt ürünleri, un ve unlu mamuller ile şekerli mamuller üreten, işleyen ve dağıtımını yapan çok sayıda iş yerinde resmi kontrol görevlileri tarafından resmi kontroller yapıldı.

Denetlenen iş yerleri ve gıda maddeleri üzerinde titiz bir çalışma yapan İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüklerine bağlı resmi kontrol ekipleri, üretimde kullanılan hammaddeler dahil üretimin tüm aşamalarını ayrıntılı olarak incelemeye aldı. Bu kapsamda, depolarda bulunan tüketime hazır ürünlerde etiket kontrolleri ve özellikle son kullanma tarihleri dikkatlice incelendi. Ramazan ayı öncesi yaklaşık 10 bin işletme resmi kontrole tabi tutuldu. 2018 yılında yapılan resmi kontrol sayısı 80 bine ulaşırken, bu kontrollerde 3 bin 500 den fazla gıda ürününden numune alınarak, mevzuata uygunluk yönünden laboratuvara analize gönderildi. Söz konusu denetimler sonucunda 2 bin 320 işletmeye toplam 10 milyon 495 bin 595 TL idari para cezası uygulandı.

Ramazan ayı boyunca, toplu iftarların yapıldığı yerler, buralara yemek sağlayan şirketler, tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, ekmek ve pide üretimi yapan işletmelerin resmi kontrollerine öncelik verilmektedir. Yine ramazan ayında gıda üretim, satış ve tüketiminin yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak, halen yürütülen denetim ve kontrollerin gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, özellikle gece gıda üretimi yapan (ekmek ve pide fırınları vb.) işyerlerine yönelik 7 gün 24 saat esasına göre denetimler gerçekleştiriliyor.

Gıda resmi kontrollerinin 2018 yılı boyunca aralıksız süreceğini vurgulayan İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ruhsatsız ve sağlığa aykırı şekilde üretim yapan işletmelere hiçbir zaman fırsat verilmeyeceğini söyledi. Gıda sektöründe faaliyet gösteren her işletmenin mevzuatla belirlenen kurallara uymak ve bu kurallara uygun olarak üretim, işleme ve dağıtım faaliyetlerini sürdürmek zorunda olduğunun altını çizen Karaca “Halkımızın sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla, İl Müdürlüğümüzce gıda denetimlerine büyük önem vermekteyiz. Bu konuda gerek 174 Alo Gıda hattı veya diğer tüm bize ulaşan ihbarları da zamanında değerlendirerek gereğini yapmaktayız. Gıda Kontrol Ekiplerimizce yapılan bu denetimlerin sonuçları, her ay düzenli olarak kurumumuzun internet sitesinden yayımlanmaktadır” dedi.