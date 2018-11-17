İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokentten Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, doğal arı ürünü olan Propolis hakkında önemli bilgiler verdi. Bronşların daralması sonucu ortaya çıkan nefes darlığı olarak adlandırılan astımın günümüzde oldukça sık karşılaşılan bir hastalık olduğunu aktaran Tanuğur, Propolisin de astım üzerine etkisiyle ilgili birçok bilimsel çalışmanın mevcut olduğunu ve bu çalışmaların ürünün astım hastalığına karşı pozitif etkilere sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

“Önemli sonuçlar ortaya koyuyor”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 300 milyon astım hastasının bulunduğunu ve bu rakamın 2025'te 400 milyona çıkmasının öngörüldüğünü dile getiren Tanuğur, “Verilere göre, Türkiye'de her 12-13 erişkinden ve her 7-8 çocuktan biri astım hastası. Yapılan araştırmalar, propolisin, astım üzerinde olumlu etkiler gösterebildiğine dair önemli sonuçlar ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

“Propolis, doğal bir arı ürünüdür”

Propolisin, solunum yolları rahatsızlıklarından ağız içi yaralara, mide bağırsak rahatsızlıklarından kansere kadar, çok farklı alanda kullanımı bulunduğunu vurgulayan Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Propolis, alerjik hastalıkların tedavisine destek amacıyla kullanılabilecek tamamen doğal bir arı ürünüdür. Propolis ve bileşiminde yer alan, ona antioksidan özellik kazandıran değerli bileşenler, vücuttaki bazı alerjik reaksiyonların kontrolünde yardımcı olarak kullanılıyor. Bu hastalıklar arasında alerjik rinit, astım, cilt alerjileri, romatoid artrit, atopik dermatit, bronşit gibi pek çok farklı alerji türü de yer alıyor” dedi.

“Yüksek olduğunu da ortaya koyduk”

Propolisin kaynağının ve nasıl üretildiğinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Tanuğur, propolisin, elde edildiği coğrafik bölgeye ve bitkisel kaynağa göre bileşiminde değişkenlik gösterdiğini ifade etti. Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı şöyle konuştu:

"Bu değişkenlik, doğrudan propolisin faydasına yansımakta. Özellikle, Anadolu propolisi, sahip olduğu fenolik flavonoid bileşenlerle, çok özel bir antioksidan profiline sahip. Bu da, diğer ülkelerden elde ettiğimiz propolislerle karşılaştırdığımızda, Anadolu propolisinin faydalarını çok özel kılıyor. Konuyla ilgili olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent'te gerçekleştirdiğimiz çalışmada, Anadolu propolisinin antioksidan ve antibakteriyel etkilerinin diğer propolislere göre daha yüksek olduğunu da ortaya koyduk”

Propolisin, astım üzerine pozitif etkisi ile ilgili yapılan birçok çalışma olduğunu belirten Tanuğur, dünyada bu konuda oldukça önemli araştırmaların gerçekleştiğinin altını çizdi. Tanuğur, 2003 yılında Mısır Cairo Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışmada, propolisin, astım hastaları üzerinde 2 ay boyunca uygulandığını ve çalışmanın sonucunda, propolis alan hastaların, gece ataklarının görülme sıklığı ve şiddetinde belirgin azalma ve solunum fonksiyonlarında iyileşme gözlemlendiğini açıkladı.

2014 yılında Brezilya Maranhao Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalışmanın sonucunu da açıklayan Tanuğur, propolisin, oral alımının farelerde astım patolojisini azalttığı sonucu verdiğini söyledi. Tanuğur “Propolis, bunu, enflamatuar hücrelerin alveolar boşluğa girişini ve alerjik enflamasyonun sistemik ilerlemesini engelleyerek gerçekleştiriyor” dedi.

2016 yılında Çin Nanjing Medikal Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bilimsel çalışmadan bahseden Tanuğur, propolisin, aktif bileşenlerinden kafeik asit fenetil esterin (KAFE), astım üzerine etkilerinin araştırıldığını sözlerine ekledi.

Propolis nedir?

Tamamen doğal bir arı ürünü olan propolis, arıların, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip bir ürün olarak göze çarpıyor. Yapılan araştırmalara göre, nar suyundan tam 80 kat daha güçlü antioksidan aktiviteye sahip olduğu belirlenen propolisin güçlü antioksidan etkileri sayesinde, düzenli tüketimde bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olduğu ortaya konuluyor. Ürünün ayrıca, antibakteriyel, antiviral, antifungal, antienflamatuvar ve antitümör etkilere sahip olduğu belirtiliyor.