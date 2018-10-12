Gıdada hijyenin önemi

Türkiye'deki ‘iyi gıda' algısı, gıdanın geleceği, sektör paydaşlarının yapması gerekenler, Sürdürülebilir Markalar Platformu'nun liderliğinde, Ülker'in katkısı, gıda sektörü temsilcilerinin katılımıyla“İyi Gıda (Good Food)” çalıştayında masaya yatırıldı.

Sürdürülebilir Markalar Platformu tarafından düzenlenen ve “İyi Yaşam İnisiyatifi” kapsamında yıl boyunca birçok sektör özelinde yapılan çalıştayların sonuncusu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. “İyi Gıda” (Good Food) temasıyla düzenlenen ve gıda sektörünün bugünü ve geleceğinin konuşulduğu etkinliğe, STK, özel sektör temsilcilerinin yanı sıra akademisyen ve diyetisyenler katıldı.

Çalıştayda sektörün ve tüketicilerin “iyi gıda” algısı ele alınırken; beklentiler, mevcut fırsatlar ve sektörün gelişmesi için alınması gereken aksiyonların neler olabileceği konuşuldu. ‘İyi Gıda'yla markaların “iyi yaşam”a nasıl köprü olabileceğinin değerlendirildiği etkinlikte, sektörün gelişimi için hangi adımların atılabileceği de konuşuldu.

Çalıştayda “iyi gıda” tanımı konuşulurken;ulaşılabilirlik, uygun fiyat, tüketicinin ihtiyaçlarına cevap verme, güven, aynı standart ve kalitede hijyenik şartlarda ham madde temininden ürünün rafa çıkışına kadarki zincir içinde, çevreyi koruyarak üretim ön plana çıkan noktalar oldu.

Gıda sektöründe yaşanan bilgi kirliğinin çözülmesi için kamu, özel sektör, akademisyenler ve sektör dernek ve sivil toplum kuruluşlarının sıkı bir işbirliği içinde çalışmaya devam etmesinin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca tarım stratejileri, çiftçinin desteklenmesi, sürdürülebilir hammadde tedariki ile Ar-Ge ve inovasyonun, önemine de dikkat çekildi.

"Gıda'da hijyen önemli"

Çalıştaya katılan TÜGİS (Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası) Başkanı Necdet Buzbaş, iyi gıda algısı özelinde bir çerçeve çizerek, “Gıdanın bulunabilirliği, ekonomik olarak ve raflarda ulaşılabilirliği, hijyenik olması, bir ihtiyaca cevap verebilmesi, kritik unsurlar. Gerçekleştirdiğimiz çalıştayda, farklı alanlardan katılımcıların sunduğu bilgilerle gıda sektörünü 360 derece değerlendirdiğimize ve sektörümüzde gerekli adımların atılması yönünde önemli bir ilerleme kaydettiğimize inanıyorum” dedi.

Üretim yöntemlerinde bilinç artırılmalı

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beraat Özçelik, iyi gıdayı şu sözlerle tanımladı: “İyi gıda; insan sağlığına zarar vermeyen, kimyasal ve mikro biyolojik riskler içermeyen, besin değeri korunmuş ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir şekilde üretilen gıdadır. İyi gıda algısının doğru bir şekilde tüketiciye ulaştırılabilmesi için akademisyenlerin, medyanın, STK'ların ve sanayinin hep birlikte çalışması çok önemli. Tüketicilerin gıda üretim yöntemleri ile ilgili daha fazla bilgilendirilmesi gerekiyor.”

“İyi gıda iyi yaşamın gerekliliği”

Nielsen ve Sürdürülebilir Markalar işbirliğiyle yapılan İyi Yaşam (Good Life) Araştırması sonuçlarına göre tüketicileri iyi bir yaşama ulaştıran en iyi gıda markası seçilen Ülker'in etkinliğe katkısından mutluluk duyduklarını belirten Sürdürülebilir Markalar Stratejisti Semra Sevinç ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“14 farklı sektörde iyi yaşama katkı koyan markaları seçen tüketiciler, iyi gıda için de benzer bir seçim yaptılar. İyi gıda iyi yaşamın gerekliliklerinden birisi. Tüketicinin markalardan iyi gıda beklentisi var ve bu iyi gıda beklentisinin ve sektörün normlarının ne olduğunu konuşmak üzere başarılı bir çalıştay gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Çalıştayın ayrıntılı sonuçları 17 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek Sürdürülebilir Gıda Konferansı'nda paylaşılacak.”