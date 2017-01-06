GİFA Forex, ’sıfır riskle ana paraya yüzde 5’lik kar’ uygulamasının devreye girdiğini, ayrıca VISA ile yaptıkları anlaşma ile isteyenlerin bu kar miktarını istedikleri ATM’den çekebileceklerini açıkladı.

GİFA Forex, 1 Ocak itibariyle yüzde 5’lik kar uygulamasının yanı sıra müşterilerine kart seçeneği oluşturduğunu VISA ile işbirliğine giderek müşterileri için söz konusu kartlarını da kullanıma sürmeye başladığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; GİFA Forex, bu uygulamaya göre müşterilerine sıfır riskle sunduğu yüzde 5’lik kar oranını Türk lirası olarak her ay olmak üzere bu karta yükleyeceği belirtilerken, GİFA Forex üyelerin de ana paradan sağlanan bu kar miktarını istedikleri ATM’den çekebileceği ya da dilerlerse yaptıkları alışverişlerde kullanabilecekleri açıklandı.

Kısa: "Yoğun talep yaşanıyor"

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan GİFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, VISA ile uzun süredir yaptıkları çalışmanın meyvesini aldıklarını belirterek, kendilerine 3 gün içerisinde 5 bin 700 müracaat yapıldığını söyledi. Yatırımcılardan gelen yoğun taleplere cevap vermek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Kısa, VISA ile işbirliği sonucunda yatırımcılarına kar oranlarını harcayabilme imkanını sunduklarını dile getirdi. Bu fırsatı müşterilerine sunan tek forex firması olduklarına dikkat çeken Kısa, binlerce müracaat beklediklerini de kaydetti.

"Geçen ay verdiğimiz sözü uygulamaya koyduk"

Geçen ay müşterilerine verdiği ana paraya ayda yüzde 5’lik kar uygulamasını yürürlüğü koyduklarını söyleyen Yusuf Kısa, "Bu uygulamanın yanı sıra ayrıca VISA ile işbirliğine giderek müşterilerimize vereceğimiz kartlara aylık vaad edilen kar miktarı aksatılmadan yüklenecek. Üyelerimiz de bu sayede istedikleri şekilde paralarını bankamatiklerden çekebilecek dilerlerse de bu parayı alışverişlerde kullanabilecek" diye konuştu.

GİFA Forex’i diğer forex firmalarından ayıran en büyük özelliğin aylık yüzde 5’lik sıfır risk oranında kar vermek olduğunu ifade eden Kısa, kar oranlarının da Türk Lirası olduğunu hatırlattı. Kısa, VISA ile işbirliği sayesinde de yatırımcıların gündelik hayatlarında büyük kolaylık sağlayacaklarını aktardı.