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20 Haziran 2017 13:43

Gifa Holding’den KKTC’ye çocuk hastanesi

Gifa Holding, KKTC’de büyük bir boşluğu bulunan çocuk hastanesi için fizibilite raporu hazırlandığını bildirdi.

Gifa Holding’den KKTC’ye çocuk hastanesi

20 Haziran 2017 13:43


Gifa Holding, KKTC’de büyük bir boşluğu bulunan önemli bir projeye imza atmaya hazırlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Başkent Lefkoşa’nın Yeni kent bölgesinde 2 bin 400 metrekare alan içerisine 50 yatak kapasiteli olarak inşa edilmesi gündemde olan çocuk hastanesi için fizibilite raporu hazırlandı.



"Çocuklara en üstün uzmanlaşmış hizmeti vermek istiyoruz"


Gifa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede çocuk sağlığını korunması ve çocukların en üst düzeyde uzmanlaşmış tanı ve tedavi hizmetlerini çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi buluşturarak vermenin yanında, üstün nitelikli ve evrensel standartlarda eğitim, öğretim ve araştırma yapılması için gerekli altyapı desteğinin sağlanmasını amaçladıklarını vurguladı.



"Hedef lider sağlık kuruluşu olmak"


Kısa, çocuklara yönelik , en ileri bilgi ve teknolojinin, yeterli ve tatmin edici düzeyde, zevkli bir ortam içinde sunulduğu, yönetimiyle örnek bir model oluşturan, uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, hasta ve çalışan memnuniyetinin mükemmele ulaştığı lider sağlık kuruluşu olmayı hedeflediklerini kaydetti.



"Hedef en kısa sürede projeye start vermek"


Yusuf Kısa, hazırlanan fizibilite raporu çerçevesinde önümüzdeki günlerde devlet ve hükümet yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yaparak projeye start vermeyi hedeflediklerini belirterek, "Hedefimiz en kısa sürede önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız projeye start vermektir" dedi.




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