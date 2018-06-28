Hüseyin Kâmi Büyüközer, helal ve tayyib ürünler pazarının anahtarı Türkiye, Endonezya, Malezya, Pakistan ve Arap Körfez ülkeleri olduğunu söyleyerek, "Bugün GİMDES helal ve Tayyib Sertifikalı ürünlerimiz 93 farklı ülkeye ulaşmıştır" dedi.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, global çağın getirdiği teknolojik gelişim ile insan hayatının çok hızlı değiştiği dünyamızda helal kavramı da çoklu tüketim içerisinde karmaşaya yol açan kaoslar hakkında konuştu. Dünyayı yönlendiren küresel kurumlara bakıldığı zaman kaosların nereden kaynaklandığının daha net görebildiğini kaydeden Büyüközer, "Gıda ve tarımda, sağlıkta, siyasette, güvenlikte, ticarette, ekonomide, yargıda ve çevrede görev alan kurumların hepsi de batı kaynaklı ve batılıların kontrolünde olan kurumlardır. Bu kurumların belirlediği kriterler ve standartlarla insanlar hayatlarının büyük bir kısmını idame ettirir duruma getirilmiştir. Yarın bu kurum ve standartlar daha da artarak bütün dünya insanlarının, yiyeceklerini, zevklerini, hayat biçimlerini ve şartlarını belirlemeye devam edeceklerdir. Buna karşı durulmazsa, kadim olmazsa olmazımız ve imani bir meselemiz olan hayat nizamımız tamamen yok olacaktır. Çünkü Batı oldum olası düştüğü inkârcı ve materyalist bataklıktan kendini kurtarmak yerine bütün insanlığı da aynı bataklığa düşürme gayretinde olmayı tercih etmiştir. Ancak batının bu insanları tutsak eden sistemi yer yer alarm vermeye başlamış, toplumlar bağımsız olma yolunda önemli mesafeler katetmiştir. İslam Ümmeti de bu değişime uymaya karar vermiş gözüküyor. Kaybettiği değerleri helal ve tayyib sertifikalı hayat sistemi içinde yeniden dizayn etmeye çalışıyor" dedi.

Dünyada hızla yükselen bir pazar meydana geldiğini belirten Büyüközer, "Bu pazarın adı helal ve tayyib ürünler pazarıdır. Bu pazarın anahtarları ise Türkiye’dir, Endonezya’dır, Malezya’dır, Pakistan’dır ve Arap Körfez ülkeleridir. Avrupa bu pazarın önemini bizden önce fark etmiş ve bu pazardan pay almak için yeni entrikaların peşine düşmüştür. Bu gösteriyor ki helal ve tayyib pazarın trendi hızla yükseliyor. Bu da şaşılacak bir şey değildir. Dünyada 2 milyar Müslüman nüfus bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Dünya pazarında 3.8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştı"

Büyüközer, “Kaos oluşturan durumlardan birisi ve en önemlisi, 2 milyara ulaşan bir Müslüman nüfusun, tükettiği ürünler hakkında bilgisizliğini ve bilinçsizliğini henüz tam olarak giderememiş olmasıdır. Dünya pazarında 3.8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı söylenen helal ürün piyasasında henüz yüzde 15’lik bir gerçekleşme var. Ülkemiz, diğer faaliyetlerinde olduğu gibi helal ürünler pazarında da etkin ve öncü olmalı. Ancak bu konu ülkemiz ve kamu çıkarları doğrultusunda Müslümanların kutsal bir ihtiyacına uygun olarak değerlendirilmelidir. Helal bütünlüğün sağlanması için şirketlerin, birliklerin ve ülkelerin farklılıkları birleştirici, ortak bir zeminde buluşturulmaları ve üretici firmaların kalite ve çalışma yöntemlerinin standartlarını yükseltmelerini gerektirmektedir. Geniş halk kitlelerinin bilgi ve bilinçlerinin artırılması için STK ve Medya tarafından yoğun çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir" şeklinde konuştu.

"Türkiye helal gıda ve helal sertifikalandırma konusunda önemli mesafeler kat etti"

GİMDES Başkanı Büyüközer sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizde GİMDES helal ve tayyib sertifikalandırma çalışmalarında olumsuzlukları giderme yolunda 2005 yılından itibaren çalışmalarını sürdürmektedir. Helal gıda ve helal sertifikalandırma konusunda önemli mesafeler kat edilmiştir. Ancak daha henüz yolun başı sayılır. Müslümanların ve bütün insanlığın helal lokma mücadelesinde GİMDES insanlarımıza yol gösterici hizmetler yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir. Bugün dünya helal pazar piyasasında kolaylıkla yer alabilen 12 bine yakın GİMDES helal ve tayyib sertifikalı ürün çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca tespitlerimize göre bugün GİMDES helal ve tayyib sertifikalı ürünlerimiz 93 farklı ülkeye ulaşmıştır” dedi.