Giovanni Guidetti: “Kazanmak motivasyonumuzu artırıyor”

Medya gününde gazetecilerle buluşan Vakıfbank’ta antrenör Giovanni Guidetti, açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır bu kulüpte olduğunu söyleyen başarılı çalıştırıcı, “Uzun zaman oldu Vakıfbank’ta çalışalı. Kulübümün bana verdiği fırsatlar ve bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Biz geriye bakmayı sevmiyoruz, devamlı ileriye bakan bir kulüp olduk. Tek bakış açımız bu. Tamamen önümüzdeki maçlara odaklanarak kazanacağımız kupaları takip ediyoruz. Bakış açımız bu ve başarıyı da buna bağlıyorum” dedi. Sezon sonunda kariyerini noktalayacak olan Gözde’yle ilgili şu anda konuşmanın yersiz olacağını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, “Gözde şu anda finallere ve oynayacağı voleybola odaklandı. Finallerden sonra konuşuruz Gözde’nin vedasını” açıklamasını yaptı. Kupa kazanmanın motivasyonlarını artırdığını da sözlerine ekleyen tecrübeli hoca, “Motivasyonumuzu ve hedeflerimizi düşüren bir durum değil her şeyi kazanmak. Bence kaybetmek motivasyon düşürücü bir unsurdur, kazanmanın böyle bir durum oluşturacağını düşünmüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.