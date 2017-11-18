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18 Kasım 2017 13:36

Giovanni Guidetti yılın başantrenörü seçildi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı başantrenörü Giovanni Guidetti, ‘Yılın Başantrenörü’ seçildi.

Giovanni Guidetti yılın başantrenörü seçildi

18 Kasım 2017 13:36


VakıfBank ile geçen sene hem CEV Şampiyonlar Ligi hem de FIVB Dünya Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşan İtalyan çalıştırıcı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 2017’de ‘Yılın Başantrenörü’ unvanına layık görüldü. Guidetti, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen ve 17 Kasım 2017’de Moskova’da 2016-2017 sezonunun en iyilerinin ödüllendirildiği CEV Voleybol Gala Gecesi’nde ödülünü aldı. VakıfBank’ta 2008-2009 sezonundan itibaren başantrenörlük görevini yerine getiren İtalyan çalıştırıcı, sarı-siyahlılarla 3 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 de Kulüpler Dünya Şampiyonası zaferlerine erişmeyi başarmıştı. Guidetti, VakıfBank’ın başında ayrıca 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 3 de Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.



"Ödülü takıma, ekibime ve aileme armağan ediyorum"


Bu ödül için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Bu ödülün benim için tek bir anlamı var: İyi bir takım, iyi bir teknik ekip. Onlar olmadan işimi istediğim gibi yapamam ve istediğim sonuçlara ulaşmam mümkün olmaz. Biz büyük bir aileyiz ve kolektif olarak başarmak için çok çalışıyoruz. Bu ödülü kazandıysam sebebi oyuncular, teknik ekip ve bana desteğini esirgemeyen ailemin katkılarıdır. Çünkü bir koç tek başına başarıya ulaşamaz” ifadelerini kullandı.



VakıfBank Devler Ligi’nde D Grubu’nda


CEV Şampiyonlar Ligi’nde geçen sene mutlu sona ulaşan VakıfBank’ın bu sene gruplarda karşılaşacağı rakipleri de Moskova’daki CEV Gala Gecesi’nde belli oldu. Buna göre sarı-siyahlılar D Grubu’nda Dinamo Moskova, Galatasaray ve Grot Budowlani Lodz’la mücadele edecek. VakıfBank, gruptaki ilk maçında 12-14 Aralık haftasında Galatasaray’ı konuk edecek.




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