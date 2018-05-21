Giresunlular Hasköy Sahilde kurulan iftar sofralarında buluştu

Çünkü bu sadece masada yenilen bir yemek olarak kalmıyor. Birlikteliğimizi güçlendiriyoruz” dedi.

Beyoğlu’nda Ramazan coşkusu devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi her gün ilçenin 4 farklı noktasında kurduğu iftar sofraları ile binlerce vatandaşı bir araya getiriyor. Hasköy Sahilde her akşam farklı illerden Dernek ve STK’ların katılımıyla gerçekleştirilen iftar programının bu seferki konukları Giresunlular oldu. Hep birlikte orucunu açan vatandaşlar daha sonra yöresel sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle keyifli bir akşam geçirdi. Programa Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş da katılarak vatandaşların Ramazan sevincine ortak oldu.

Beyoğlu’nu dört bir tarafında kurulan iftar sofralarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Demircan, “Beyoğlu’nda Ramazan ayını her yıl büyük bir coşku ile geçiriyoruz. Beyoğlu Belediyesi olarak paylaşmanın en güzel aracı olan iftar sofralarını Beyoğlu’nun dört bir tarafında meydanlarda, mahallelerde ve sokaklarda yaymaya çalışıyoruz. Çünkü bu sadece masada yenilen bir yemek olarak kalmıyor; ilişkilerimizi geliştiriyoruz, birlikteliğimizi güçlendiriyoruz. Bu kainatın özü özeti birlikteliktir, birlikte yaşamaktır. Cumhurbaşkanımız ne güzel özetliyor; tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet” ifadelerini kullandı.