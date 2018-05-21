Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 10:51

Giresunlular Hasköy Sahilde kurulan iftar sofralarında buluştu

Hasköy Sahilde düzenlenen iftar programında Giresunlularla bir araya gelen Başkan Demircan, “Paylaşmanın en güzel aracı olan iftar sofralarını Beyoğlu’nun dört bir tarafında meydanlarda, mahallelerde ve sokaklarda yaymaya çalışıyoruz.

Giresunlular Hasköy Sahilde kurulan iftar sofralarında buluştu

21 Mayıs 2018 10:51

Çünkü bu sadece masada yenilen bir yemek olarak kalmıyor. Birlikteliğimizi güçlendiriyoruz” dedi.


Beyoğlu’nda Ramazan coşkusu devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi her gün ilçenin 4 farklı noktasında kurduğu iftar sofraları ile binlerce vatandaşı bir araya getiriyor. Hasköy Sahilde her akşam farklı illerden Dernek ve STK’ların katılımıyla gerçekleştirilen iftar programının bu seferki konukları Giresunlular oldu. Hep birlikte orucunu açan vatandaşlar daha sonra yöresel sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle keyifli bir akşam geçirdi. Programa Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş da katılarak vatandaşların Ramazan sevincine ortak oldu.


Beyoğlu’nu dört bir tarafında kurulan iftar sofralarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Demircan, “Beyoğlu’nda Ramazan ayını her yıl büyük bir coşku ile geçiriyoruz. Beyoğlu Belediyesi olarak paylaşmanın en güzel aracı olan iftar sofralarını Beyoğlu’nun dört bir tarafında meydanlarda, mahallelerde ve sokaklarda yaymaya çalışıyoruz. Çünkü bu sadece masada yenilen bir yemek olarak kalmıyor; ilişkilerimizi geliştiriyoruz, birlikteliğimizi güçlendiriyoruz. Bu kainatın özü özeti birlikteliktir, birlikte yaşamaktır. Cumhurbaşkanımız ne güzel özetliyor; tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç