Girişimciler ‘Sattıkça Özgürleşirsin’ seminerinde buluştu

Seminerlerde kendi işinin patronu olmak isteyenler için işin risklerini ve bu risklerden zararsız çıkmanın püf noktaları aktardı.

Uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye, küçük bir sermeye ile kendi işinin patronu olmak isteyen girişimciler ile ‘Sattıkça Özgürleşirsin’ seminerinde bir araya geldi. Ağustos ayı boyunca İstanbul ve İzmir’de dört ayrı seminer gerçekleştiren ERA Gayrimenkul Türkiye, girişimcilere işin risklerini ve risklerden zarar almadan çıkmanın yollarını paylaştı.

Konusunda uzman kişilerin önderliğinde eğitme katılan tüm katılımcılara satış taktikleri, satış yaparken izlenilmesi gereken yollar, sektörün son trendleri taleplerin değerlendirilmesi gibi konulardaki deneyimler aktarılırken, ERA Gayrimenkul Türkiye Franchise Kanal Direktörü Kadir Tümen seminerlerle ilgili, “Günümüz konjonktüründe girişimcilik riskler içeren bir yatırım, fakat girişimcilik ruhu ve sürekli atılım yapma isteği farklı bir durum. Gayrimenkul Pazarlama Girişimciliği ise görece olarak yatırım maliyetleri düşük ve kazançların yüksek olduğu bir sektör. Gayrimenkul Danışmanlığı son 20 yılda büyük bir değişim geçiren sektör, çok profesyonel bir hale geldi, eskiden sadece yer göstermekten ibaret iken, günümüzde yatırım danışmanlığı haline dönüştü. Tabi bu duruma küresel tecrübeye sahip markaların da Türkiye’ye girmesi çok önemli bir etken oldu. Bu noktada girişimci adaylarını olabildiğince doğru bilgilendirmek ve yönlendirmek öncellikli konumuz. Bu seminerlerde sadece markayı değil, girişimciliği ve sektörü de anlatıyoruz. Gayet verimli geçen seminerlerimiz sonrası aramıza katılan ofislerin donanımlarını sağlayıp, sektörde fark oluşturan organizasyonlar haline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Ayrıca yapılan bilgilendirmede; şirket, İstanbul ve İzmir’den sonra 4 Eylül’de Ankara’da ‘Sattıkça Özgürleşirsin’ semineri ile girişimcilerle bir araya gelecek.