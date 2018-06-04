Gayrimenkulde bölge uzmanlığını ve bölgede en iyi olmak için neler yapması gerektiğini girişimcilere anlatılacak.

Uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye, 8 Haziran Cuma günü Samsun’da 15.00-18.00 saatleri arasında ERA Gayrimenkul Türkiye Franchise Kanal Direktörü Kadir Tümen önderliğinde, kendi işinin patronu olmak isteyen Samsun, Ordu ve Giresunlu girişimciler ve gayrimenkul profesyonelleri ile bir araya gelecek. Gayrimenkul sektörüne giriş yapmak isteyen girişimciler nasıl bir yol izlemeleri gerektiği, gayrimenkulde bölge uzmanlığı, bölgenin en iyisi olmak için etkin portföy pazarlama yöntemleri konularında tecrübelerini katılımcılar ile paylaşacak olan Tümen, Karadenizli girişimcilerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak.

“Samsun’un depo-lojistik ihtiyacı artacak”

Eğitim öncesinde Samsun ilgili analizleri paylaşan Tümen, “Samsun ilerleyen dönemlerde de Karadeniz’in parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Samsun’un coğrafi konumunun gelişime olanak sağlaması, dış ticarette uygun bir noktada olması ve liman şehri olması geçmişten günümüze bu bölgenin gelişiminin hızlanmasını sağlamıştır. Özellikle liman projeleri ve artan ticari hacim bölgenin endüstriyel gayrimenkul yani depo lojistik alanları ihtiyacını daha da arttıracak. Samsun şehrinin Atakum yönüne doğru büyüyen nitelikli konut pazarı, Tekkeköy tarafına büyüyen de bir ticari gayrimenkul pazarı bulunmakta bu etmenlerin tümü Samsun’un gelişmesine ve talebin artmasını yatırımcıların bu bölgeye yönelmesini sağlıyor’ dedi.

“Artan nüfus konuta talebi artırıyor”

Tümen sözlerine şöyle devam etti: “Önümüzdeki 6 yıl içerisinde Samsun nüfusunun 1 milyon 312 bin 990’dan 1 milyon 389 bin 725 kişiye çıkarak yüzde 9,5 büyümesi bekleniyor. Bu durumda konut satışlarına da yansımış durumda. Düzenli olarak her yıl konut satışlarında yüzde 8’lik bir artış bulunuyor. Samsun özellikle 2018 yılının ilk aylarında payını artırarak tüm şehirler içerisinde yüzde 10’luk seviyelerine kadar yükseldi, satış vaadi sözleşmeleri haricinde tapu devirleri 167 adet olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıllarla kıyas yaptığımızda özellikle her yıl konut metrekare fiyatlarının arttığı da gözlemleniyor.”

“Petrol boru hattı ve Fındık Borsası sonrası Ordu ve Giresun’da hareketlenme bekleniyor”

Ordu ve Giresun’un yapılacak yeni yatırımlarla ciddi bir hareketlenme olacağına değinen Tümen, “Ordu’da yeni konut proje ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda inşaat firmalarının yatırımları hızlanmıştır. Turizm potansiyeli de her geçen gün artış gösteren illerin başında yer alan Samsun’un komşu illeri Ordu ve Giresun’da nitelikli gayrimenkul girişimi bölgeleri içerisinde Ordu’da 2016 Ocak ayında ortalama metrekare fiyatları bin 500 TL iken günümüzde 2 bin TL’lere, Giresun’da ise aynı periyotta ortalama metrekare fiyatları bin TL’den bin 500 TL’ye çıkmış durumda. Hızla hareket yaşanan bu şehirlerde, Ünye’den geçmesi beklenen petrol boru hattının bölgede oluşturması beklenen potansiyel rafineri yatırımları, Ordu-Giresun merkezli Fındık Borsası projesi; Ordu ve Giresun bölgesi için büyük bir fırsat olarak görünüyor ve bölgenin giderek hareketlenmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.