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25 Aralık 2017 10:13

Girişimciliğin yolunu küçükçekmece aydınlatıyor

Küçükçekmece Belediyesi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında kurulan ‘Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’ 27 Aralık Çarşamba günü girişimcilere kapılarını aralıyor.

Girişimciliğin yolunu küçükçekmece aydınlatıyor

25 Aralık 2017 10:13


20 girişimciye açık ofis imkanı sunacak olan KÜGİM; fiziki mekan olarak hizmete sunduğu laboratuvar, toplantı salonları, derslikler, kütüphane ve dinlenme odası ile konforlu çalışma ortamı sunarak, yararlanıcılarını pek çok yenilikçi hizmetle buluşturacak. KÜGİM’de aynı zamanda KOSGEB sertifikalı girişimcilik eğitimleri alacak olan Küçükçekmeceliler iş hayatında daha emin adımlarla kendilerini geliştirebilecek.


KÜGİM, Küçükçekmece’deki gençleri Android Mobil Programlama Eğitimi, IOS Mobil Programlama Eğitimi, Web Tasarımı Eğitimi gibi yeni teknolojilerle eğiterek iş gücüne kazandırmayı hedeflerken, genç girişimcilerin çalışma hayatına katkı sağlayacak bir merkez olarak iş geliştirme koçluğu ve mentorluk desteği ile Küçükçekmecelilere hizmet verecek.


Proje kapsamında Ekim 2017 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlayan Küçükçekmece Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (KUGİM) eğitimlerine yaklaşık bin kişi başvuruda bulundu. Bugüne kadar 85 kişiye IOS, Android Uygulama Geliştirme ve Web tasarım eğitimleri verilirken, 206 kişiye ise KOSGEB sertifikalı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verildi. Projede eğitimlerde başarılı olarak kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adaylarına kurdukları işi geliştirmeleri için açık ofiste çalışma imkanı sunuluyor.


Proje bütçesi toplam 831.210,00 TL olan Merkez, Küçükçekmece Belediyesi tarafından tahsis edilirken, merkezin tefrişatı proje bütçesinden karşılanmıştır.


Ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile oluşturulan proje kapsamında 13 Suriyeli mülteciye KOSGEB Sertifikalı Uygulamalı Girişimcilik eğitimi ve 15 Suriyeli mülteciye de CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri eğitimi verildi.




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