Girne Amerikan Üniversitesi ‘sürdürülebilirlik' temalı yeni akademik yılına başladı

Girne Amerikan Üniversitesinin (GAÜ) 34'üncü akademik yılı, 'Sürdürülebilirlik' teması ile düzenlenen törenle başladı.

GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk konuşma yaptı. Öztürk, ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçilmesine rağmen, GAÜ olarak gelişmeye ve yatırımlara devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"34 yıllık sürecimize bağlı başarımızı ileriye götürmek için gereken her türlü yatırımı ve çalışmayı yapıyoruz. Biz bu sene özellikle tıp fakültesini açmanın gururunu yaşıyoruz. Sağlık alanında önemli bölümlerimizi çağdaş teknoloji ile oluşturduğumuz 5 bin metrekarelik bir kapalı alan ilavesi ile öğrencilerimizin kullanımına açacağız. Bunun yanında özellikle Sayın Kurucu Rektörümüzün bize ve basına hep hatırlattığı eğitimin yaşam ile birlikteliği ve uluslararası diploma üzerinde hassasiyetle durduğumuzu ifade etmek isterim. Buna bağlı olarak alanında uzman 8 profesörümüz ve 40 a yakın öğretim üyemiz GAÜ ailemize katılmıştır. Onlara da hoş geldiniz diyorum ve onlarla çok başarılı işler yapacağımıza inanıyorum."

“100'ün üzerinde ülkeden öğrencimiz bu meşaleyi kendi ülkesine taşıyacak birer kültür elçisidir”

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanından sonra KKTC'de kurulmuş ilk üniversite olarak başladıkları eğitim yolculuğunda tek amaçlarının, eğitim meşalesini olabildiğince fazla insana ulaştırmak olduğunu belirtti. Akpınar şunları kaydetti:

“35'inci yılımıza yaklaştığımız bu yılda; çıktığımız bu eğitim yolculuğunda, yaktığımız bu eğitim meşalesini ülkeler ve kıtalar aşıp dünyanın farklı merkezlerine de götürmeyi başarmış bir üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz bu kampüste 100'ün üzerinde ülkeden öğrencimiz bu meşaleyi kendi ülkesine taşıyacak birer kültür elçisidir. Bugün dünyanın hemen her ülkesinde bir GAÜ mezunuyla karşılaşma şansınız vardır. 50. yılımıza doğru ilerlerken bizleri çok heyecanlandıran gelişmeler yaşamaktayız. Üniversitemizin ilk Tıp Fakültesi öğrencileri bu yıl ders başı yapıyor. Sağlık Bilimleri Fakültemiz morfoloji binasına ve en son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarına ve Sahne Sanatları Fakültemiz yeni sahne ve stüdyolarına kavuşuyor. Pilotaj Okulumuz bu yıl sonunda ilk mezunlarını verecek ve tüm Üniversitemiz öğrencilerinin katılabileceği bir Sufizm Akademisi başlatıyoruz. Bu akademinin ilk yılını birazdan bu yılın ilk dersini verecek olan Türkiye'nin önde gelen Sufi Felsefesi ve Kişisel Gelişim uzmanı değerli Hakan Mengüç ile yapıyor olmanın mutluluğu içindeyiz. Yıl boyunca kendisinin Sufi felsefesi çalışmalarını öğrenme ve kendisiyle çalışma fırsatı bulacaksınız” dedi.

“Sürdürülebilirlik kavramı; ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutları kapsayan bütünsel bir yaklaşımdır”

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, sürdürülebilirlik kavramının ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutları kapsayan bütünsel bir yaklaşım olduğunu ifade etti. Akpınar, "Özünde, gelecek nesillere her açıdan ‘yaşanılabilir bir dünya bırakmak' vardır. Klişe bir yaklaşımla 'çevre koruma' ile hep ilişkilendirilse de aslında doğa-çevre, ekonomi ve toplum değerlerinin; gelecek kuşakların olanaklarını çalmadan sürekliliğini sağlamayı amaçlayan bir düşünce biçimidir. Üniversite yıllarınız kendinizi yenilemenin ve kendi hayatınızın miladını yaratmanız için bir fırsattır. GAÜ'nün sunduğu tüm fırsatları sonuna kadar değerlendirmeniz ve sürdürülebilir bir yaşam şekli yakalamanızı diler, hepimize güzel bir akademik yıl dilerim” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“Eğer ney üflüyorsanız ister istemez bu felsefenin içinde oluyorsunuz”

Girne Amerikan Üniversitesi 2018-2019 akademik yılının açılış töreninin bu yılki açılış dersini, ünlü Psikoterapist ve Yaşam Koçu Hakan Mengüç gerçekleştirdi. Mengüç açılış dersinde sürdürülebilirlik temasını ele alarak, şunları söyledi;

“Sürdürülebilirlik, sadece akademik yerlerde veya bir kurumda değil; hayatımızın her anında mevcuttur. Bir bilge şöyle demişti; 'Bizim hayatımızı, geleceğimizi ve kaderimizi ara sıra yaptığımız değil; her gün yaptığımız şeyler belirler.' O yüzden hepimiz bazen motive olup coşkun bir hale geliyoruz, bir şeyler yapmaya başlıyoruz ama; bizim kaderimizi değiştiren bizi o noktadan ilerleten en önemli konu onu sürdürebilmemiz oluyor. İnşallah bunu başarabiliriz. Bu açıdan baktığımızda ben sufi felsefesini anlatıyorum. Bu benim çocukluğumdan beri ilgi duyduğum bir konu. 15 yaşından beri ney çalıyorum. Neyzenlik diğer enstrümanlardan birazcık farklı. Eğer ney üflüyorsanız ister istemez bu felsefenin içinde oluyorsunuz. Üflediğiniz ilahilerin içinde bu tarz sufi sözleri vardır.Bugün Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli gibi büyük Sufilerin sözleri, dünyanın her yerinde hala dinleniliyor. Buna bizzat ben şahidim. Çünkü Sufizimi her yerde anlattım. Geçen hafta Avrupa'daydım. Orada da dinliyorlar, Amerika'da, Kanada'da da dinliyorlar. Peki nedir onların sözlerini zamandan ve mekandan bu kadar bağımsız kılan. 1000 yıldır bu sözler dünyanın her yerindeki insanlara her yüzyılda bu kadar hitap edebiliyor."

Konuşmaların ve açılış dersinin ardından, Hakan Mengüç ve beraberindeki ekip, ney dinletisi ve Semazen gösterisi gerçekleştirdi. Ardından, GAÜ Uluslararası öğrencileirnin oluşturmuş olduğu koroda, bir müzük dinletisi düzenledi.

Törene KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, TC Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri, YÖDAK temsilcileri, GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mehduh Erdal, Kurucu Rektör Serhat Akpınar, Röktör Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Başkan Vekili Cemile Esenyel, Rektör Yardımcıları, Akademisyenler ve öğrenciler katıldı.