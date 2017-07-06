Girne Amerikan Üniversitesi Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen protokol imza törenine Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Günhan Erdem ve Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Afşin Ahmet Kaya katıldı.

Her iki kurum arasında uluslararası akademik işbirliğini geliştirmek ve desteklemek üzere, eğitim ve araştırma alanında materyal, akademik ve bilgi değişimi, araştırma ve eğitim personeli değişimi, öğrenci değişimi, akademik ve bilimsel alanlarda ortak etkinlikler, işbirliğine dayalı araştırma projeleri ve çalışmalar, ortak eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi esasına dayalı olan işbirliği protokolünde amaç, karşılıklı fayda sağlayan değişim sürecini esas almaktır.

İşbirliği protokolü imza töreninde duyduğu memnuniyeti dile getiren Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, “Gerçekten bir kardeş üniversite olarak gördüğümüz Gümüşhane Üniversitesi’nin değerli Rektörünü ve ekibini burada böylesi bir etkinlik kapsamında ağırlıyor olmaktan, Girne Amerikan Üniversitesi olarak çok mutluyuz. İmzalamakta olduğumuz bu protokolü kapsamında, önümüzdeki yıl ortaklaşa olarak uluslararası bir kongre yapmayı planlıyoruz. Birlikteliğimiz bu şekilde sürecek. Bu, bir başlangıç olacak. Ama, iyi bir başlangıç. Biz kardeş üniversitemizle gelecekte çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Sayın Rektörüme ve ekibine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz, kendileriyle olmaktan çok mutluyuz. Bunda katkı sağlayan Prof. Dr. Gürhan Erdem’e çok teşekkür ediyor, bu işbirliği protokolünün iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diyerek, gerçekleştirilen işbirliği protokolünün önemine vurgu yaptı.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek de söz konusu protokolün her iki üniversite için de karşılıklı anlayış ve kabulün devamını sağlamak için çok önemli olduğunu ifade ederek, “Yavru Vatan’da, Yeşil Ada’da bulunuyor olmaktan, sizin misafiriniz olmaktan duyduğumuz mutluluğu öncelikle paylaşarak sözlerime başlamak isterim. Kıbrıs’la bizim 1571 yılına dayanan bir gönül bağımız

var. Osmanlı Devleti döneminde yaklaşık 308 yıldır atalarımız bir vatan toprağı olarak buralarda yaşadı. 1950’ler sonrasında yaşanan üzücü olayların sonrasında 15 gün sonra yıldönümünü kutlayacak olacağımız Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, mekanlarının cennet olmasını diliyorum. Kendilerine bizim bugünlere ulaşmamıza sağladıkları katkılardan dolayı minnettarız. Atalarımız ve şehitlerimiz olmasa biz, bugün burada bu toplantıyı düzenliyor olmazdık. Bu nedenle tekrar onları yad etmek istedim. Kıbrıs, tarihi ve stratejik anlamda son derece önemli olmasının yanında eğitim alanında da sizlerin ciddi katkılarıyla önemli bir üs haline geldi. Resmi istatistiklerden hatırladığım kadarıyla üniversitelerle ilgili kayıtlar 1988’de tutulmaya başlanmış ve o dönemde 2 bin 300 civarında bir öğrenci Kıbrıs’ta resmi kayıtlarda görünürken, 2016-2017 eğitim öğretim yılında 93 binleri aştığını sevinerek öğrendim. Eğitimin en üst düzeyde yapıldığı kurumlar arasında Girne Amerikan Üniversitesi’nin bulunduğunu duymaktan bahtiyar olduk. Bizler, elbette tek başımıza kendi projelerimizi yürütmeye ve hedeflerimize koşmaya devam ediyoruz. Ancak inanıyoruz ki enerjilerimizi ve gücümüzü birleştirdiğimizde çok daha başarılı projeleri gerçekleştirme kabiliyetine sahip olacağız. Sizler gibi tarihi arka planı 30 yılı aşmış bir üniversitenin birikim ve tecrübelerinden, 9’uncu yılına henüz girmiş bir üniversite olarak faydalanmayı arzu ediyoruz. İlgi gösterip, böyle bir anlaşma zemininde bizleri davet ettiğiniz için sayın rektörüm sizlerin şahsınızda bütün üniversite yöneticilerinize çok teşekkür ederiz. Bu işbirliği protokolü sonrasında çok başarılı projeleri gerçekleştireceğimize olan inancımızı yinelemek istiyorum. Tekrar saygılarımı sunuyor ve en kısa sürede de sizleri Gümüşhane Üniversitemize, şehrimize davet ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

İşbirliği protokol imza töreni sonrasında Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk tarafından Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’e bir şilt takdim edildi.