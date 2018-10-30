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GİSK, ‘Pembe Kurdele Hareketi' ile farkındalık oluşturdu

Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulubü (GİSK) ve Meme Sağlığı Derneği’nin (MEMEDER), ‘Meme Kanseri Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında yürütülen çalışma iki kısımda tamamlandı.

Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulubü (GİSK) ve Meme Sağlığı Derneği'nin (MEMEDER), ‘Meme Kanseri Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında yürütülen çalışma iki kısımda tamamlandı.



Genç İnovatif Sağlıkçılar (GİSK) Meme Sağlığı Derneği ile ‘Pembe Kurdele Hareketi' kapsamında yürüttüğü meme kanserine karşı farkındalık çalışmalarına devam ediyor. GİSK üyeleri #KontrolSende, #ErkenTeşhisHayatKurtarır sloganları ile Sağlık Hizmeti Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ve akademik personeline pembe kurdele takarak broşür dağıttılar.



Etkinliğin ikinci kısmı, Marmara Üniversitesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda bilgilendirme çalışması ile devam etti. Bilimsel Oturumun Modaratörlüğü Prof. Dr. Faik Nüzhet Oktar tarafından yürütüldü. Oturumda M.Ü. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Koordinatörü ve Memeder Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nuran Akyurt tarafından Erken teşhisin önemi katılımcılara anlatıldı. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

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